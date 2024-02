Bizcocho de mandarina, una receta deliciosa sin gluten para horno y freidora de aire

Amo las mandarinas. Puedo decir que cuando era adolescente me aterraba comerlas por el olor que te dejaban, aunque con el tiempo descubrí que solo eran algunas que olían tan fuerte y las hay, según la variedad, que tienen un perfume más delicado. Hay un secreto si no quieres que todo el mundo se entere que comiste mandarinas: pélalas dentro de una servilleta para que sus aceites esenciales que están presente en la cáscara no quede en tus manos.

Este bizcocho es rápido y ensucias muy poco, yo lo hice en una batidora de vaso pequeño con la mitad de ingredientes para que solo me salgan pocas porciones. Y debo confesar que está riquísimo.

Personalmente, me gustan las mandarinas con un toque ácido, como las de siempre y no esas que son hiper dulces, pero ya sabes que sobre gustos no hay nada escrito. Dentro de las mandarinas españolas puedes encontrar gran variedad: las clementinas que casi están finalizando, destacan por su dulzura y fácil de pelar y las mandarinas clásicas que pueden llegar hasta abril, con toques ligeramente ácidos. A partir de aquí hay una gran cantidad de tipos, pero lo más importante es que sean de cercanía y que si pueden ser ecológicas, aún mejor.

Origen de las mandarinas

Se cree que las mandarinas se originaron en Asia, hace más de 3000 años. Su nombre proviene del color de los trajes usados por los mandarines, que eran funcionarios de la antigua China. Aunque pertenece a las familias de los cítricos, es una variedad independiente. La introducción de las mandarinas en Europa se atribuye al inglés Abraham Hume, quien importó dos variedades de China. Poco después, algunos de estos árboles fueron enviados a Italia y Malta, estableciendo las bases para su cultivo en Europa. Estas regiones mediterráneas tenían un clima similar al de China, lo que permitió que las mandarinas se adaptaran y prosperaran.

Dato curioso

Regalo de Año Nuevo: en China, las mandarinas son consideradas un símbolo de prosperidad, buena suerte y felicidad. Su color dorado se asemeja al oro, símbolo de riqueza y abundancia. Además, su nombre en chino, "kam", suena similar a la palabra "oro", lo que refuerza su significado auspicioso.

Regalar mandarinas durante el Año Nuevo chino es una tradición que se remonta siglos atrás. Es una forma de expresar los mejores deseos para el nuevo año, deseando a los seres queridos un año próspero y lleno de alegría.

Receta

Tiempo de Preparación : 20 minutos

: 20 minutos Tiempo de Cocción : 30 minutos en horno / 20-25 minutos en freidora de aire

: 30 minutos en horno / 20-25 minutos en freidora de aire Tiempo Total : Aproximadamente 50 minutos

: Aproximadamente 50 minutos Porciones: 8-10

Bizcocho de mandarina sin gluten de Andrea Carucci, su color marrón es por el azúcar de coco. Andrea Cacrucci

Ingredientes

2 mandarinas (usar tanto la cáscara como el zumo)

Zumo de 2 mandarinas adicionales

90 ml de aceite de oliva virgen extra o de coco

3 huevos grandes o 4 medianos, orgánicos preferentemente

200 g de azúcar de coco o el endulzante que prefieras

180 g de harina de teff o trigo sarraceno

60 g de almidón de patata o mandioca (yuca o tapioca)

2 cucharaditas de polvo de hornear sin aluminio preferentemente

Una pisca de sal marina

Opciones a agregar (elige una o varias): trocitos de chocolate, nueces pecanas, kumquats en rodajas, pasas, manzanas en trocitos o cualquier otra fruta en trocitos.

Preparación del molde: enmanteca ligeramente un molde de 24 cm con aceite o aceite de coco. Luego, espolvorea un poco de harina sobre el molde enmantecado, sacudiendo el exceso, o forra el molde con papel de hornear para garantizar un desmolde fácil.

Instrucciones para horno convencional

Precalienta el horno a 180°C. Prepara un molde de 24 cm, enmantecado y enharinado o forrado con papel pergamino. En el vaso de la batidora, bate los huevos con el azúcar de coco hasta que la mezcla esté espumosa. Añade el aceite de coco y bate bien. Incorpora las mandarinas en cuartos y el zumo adicional, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la harina de teff o trigo sarraceno, el almidón de patata o mandioca, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta lograr una masa uniforme. Vierte la masa en el molde preparado. Si vas a añadir complementos, enharínalos ligeramente y distribúyelos sobre la masa para que queden repartidos uniformemente. Hornea durante 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Deja enfriar en el molde antes de desmoldar. Transfiere a una rejilla para que enfríe completamente.

Instrucciones para freidora de aire

Prepara la masa siguiendo los pasos 1 al 4 adaptados para la freidora de aire. Precalienta la freidora de aire a 160°C. Usa un accesorio para hornear o forra la base de la canasta con papel pergamino. Vierte la masa en la freidora de aire. Enharina ligeramente los complementos elegidos y distribúyelos sobre la masa en la freidora. Cocina por 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Propiedades de las mandarinas

Las mandarinas son frutas cítricas apreciadas por su riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos, que aportan beneficios significativos para la salud:

Antioxidantes: ricas en vitamina C, betacaroteno y diversos flavonoides, protegen contra el daño oxidativo. El limoneno, presente en la cáscara, potencia este efecto.

ricas en vitamina C, betacaroteno y diversos flavonoides, protegen contra el daño oxidativo. El limoneno, presente en la cáscara, potencia este efecto. Digestión : su fibra mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, mientras que la pectina de la cáscara favorece la digestión.

: su fibra mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, mientras que la pectina de la cáscara favorece la digestión. Sistema inmunológico : esenciales para su fortalecimiento, la vitamina C y los flavonoides tienen propiedades inmunomoduladoras.

: esenciales para su fortalecimiento, la vitamina C y los flavonoides tienen propiedades inmunomoduladoras. Colesterol : la fibra soluble ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, con la pectina de la cáscara sumando a este beneficio.

: la fibra soluble ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, con la pectina de la cáscara sumando a este beneficio. Prevención del cáncer : los antioxidantes pueden prevenir ciertos tipos de cáncer, siendo el limoneno de la cáscara notablemente anticancerígeno.

: los antioxidantes pueden prevenir ciertos tipos de cáncer, siendo el limoneno de la cáscara notablemente anticancerígeno. Salud cardiovascular : la combinación de vitamina C, potasio y fibra mejora este aspecto, con el potasio contribuyendo además a la regulación de la presión arterial.

: la combinación de vitamina C, potasio y fibra mejora este aspecto, con el potasio contribuyendo además a la regulación de la presión arterial. Protección de la piel : vitamina C y betacarotenos defienden contra el daño solar, complementados por los flavonoides con propiedades protectoras.

: vitamina C y betacarotenos defienden contra el daño solar, complementados por los flavonoides con propiedades protectoras. Visión : la vitamina A y betacarotenos son cruciales para una visión óptima.

: la vitamina A y betacarotenos son cruciales para una visión óptima. Fortalecimiento óseo : calcio y magnesio contribuyen a huesos fuertes, con un papel importante de la vitamina C en la salud ósea.

: calcio y magnesio contribuyen a huesos fuertes, con un papel importante de la vitamina C en la salud ósea. Regulación del azúcar en sangre: la fibra soluble modula los niveles de glucosa, efecto apoyado por la pectina.

Flavonoides presentes en Mandarinas y sus propiedades

Hesperidina : se encuentra principalmente en la cáscara de las mandarinas, aunque también está presente en menores cantidades en la pulpa. Este flavonoide es especialmente conocido por su capacidad para mejorar la salud cardiovascular y reducir la inflamación.

: se encuentra principalmente en la cáscara de las mandarinas, aunque también está presente en menores cantidades en la pulpa. Este flavonoide es especialmente conocido por su capacidad para mejorar la salud cardiovascular y reducir la inflamación. Naringenina : aunque este compuesto se encuentra en la pulpa, es más abundante en la cáscara de las mandarinas. Actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio, y tiene efectos beneficiosos en el metabolismo de lípidos y glucosa.

: aunque este compuesto se encuentra en la pulpa, es más abundante en la cáscara de las mandarinas. Actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio, y tiene efectos beneficiosos en el metabolismo de lípidos y glucosa. Tangeretina : neuroprotector y antioxidante, investigado por su potencial anticancerígeno.

: neuroprotector y antioxidante, investigado por su potencial anticancerígeno. Eriocitrina: antioxidante fuerte, promueve la salud metabólica y protege contra el estrés oxidativo.

