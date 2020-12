Estas son las frutas que ayudan a tener una buena digestión sin sorpresas

La digestión es uno de los procesos más importantes del organismo, ya que necesita los nutrientes y las bebidas necesarias para funcionar de forma correcta y mantenerse saludable. De esta manera, el sistema digestivo se encarga de "dividir los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo las absorba y las use para generar energía, crecimiento y reparación celular", explican en el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Así, las proteínas se descomponen en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y glicerol, y los carbohidratos en azúcares simples. En la digestión, el intestino delgado absorbe la mayor parte de los nutrientes que provienen de la alimentación y el sistema circulatorio los pasa a otras zonas del cuerpo para su utilización o almacenamiento.

Sin embargo, ¿cuántas veces has notado una digestión pesada o malestar estomacal?Para evitar que esto ocurra, a veces es suficiente con introducir una serie de cambios en el estilo de vida, como llevar a cabo una dieta equilibrada, reducir el consumo de sustancias como el alcohol o los alimentos grasos, o practicar ejercicio físico de forma regular.

Ciruelas, papaya o piña, las frutas aliadas para la digestión

Al igual que hay alimentos que provocan gases o hinchazón, también existen otros que pueden facilitar el proceso de digestión. Por ello, una de las recomendaciones principales es incrementar el consumo de fruta, ya que aporta nutrientes esenciales, mejora la digestión y previene la retención de líquidos.

Según explican en Nutripharm, las frutas son ricas en vitaminas, minerales y fibra soluble, por lo que "facilitan el tránsito intestinal y evitan la acumulación de gases". ¿Cuáles son las más recomendables? Las manzanas, los plátanos, las ciruelas, la pera, la piña y la papaya son las "más digeribles y ricas en componentes que estimulan la digestión".

No hay que olvidar el poder del kiwi, una de las frutas más completas desde el punto de vista nutricional. Esta fruta es rica en vitamina C e incluso puede duplicar la cantidad que contienen las naranjas. Además, la ingesta regular produce efectos beneficiosos en la función gastrointestinal al mejorar la digestión y el estreñimiento.

"Estos beneficios se deben al contenido en fibra tanto soluble como insoluble, que retiene gran cantidad de agua, aumenta la masa fecal y suaviza el tránsito", destaca una publicación del departamento de nutrición y bromatología de la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

Algunos cítricos como el limón también contribuyen a mejorar la digestión y a eliminar las toxinas del cuerpo. De hecho, el zumo de limón puede servir para aliviar los síntomas de indigestión y acidez estomacal.