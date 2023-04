¿Qué es el kéfir? Propiedades, beneficios y receta para prepararlo en casa

Receta: Kéfir de leche Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:10 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:10 Raciones 1 Calorías 142

De un tiempo a esta parte cuando has ido a la sección de yogures del supermercado seguro que te has encontrado, además de la gama completa de productos que esperamos, una especie de yogur blanco bajo el nombre de 'kéfir' que no sabemos muy bien cómo clasificar.

Si eres amante de la comida saludable y de los superalimentos seguro que ya has probado y tienes más que claras cuáles son las ventajas de incluir en nuestra dieta este producto elaborado a partir de leche.

El kéfir no es otra cosa que una bebida fermentada que se consume desde hace miles de años y que tiene su origen en la zona del Cáucaso. Se trata de una especie de yogur que se crea a partir de leche alta en levaduras y bacterias que se fermenta, teniendo como resultado un alimento saludable, alto en probióticos que mejora el tránsito intestinal.

Propiedades y beneficios

De leche, de coco, de agua... podemos encontrar diferentes variedades de kéfir y, según la procedencia de estos, unos valores nutricionales u otros, aunque todos son ricos en probióticos.

El kéfir es un alimento rico en minerales como calcio, magnesio o fósforo, además de aportar vitaminas de los grupos A, B y D y aminoácidos esenciales.

Se trata de un alimento apto para intolerantes a la lactosa ya que, la fermentación reduce los niveles de lactosa y concentra los de la enzima β-galactosidasa.

¿En qué se traduce esto? En que es un alimento con infinitos beneficios para la salud. El kéfir ayuda al tránsito intestinal, facilitando la digestión, regenerando la flora intestinal y evitando el estreñimiento, además de regenerar la mucosa del estómgo.

Se trata de un alimento cuyas propiedades ayudan a combatir la osteoporosis además de tratarse de una solución efectiva para problemas cutáneos como eccemas.

Cómo preparar kéfir de leche

Sí, no nos cuesta nada echar un bote de kéfir cuando vamos a hacer la compra, aunque si eres curioso por naturaleza y te gusta preparar tus propios productos en casa, toma nota de cómo elaborar kéfir con leche de vaca, una receta sencilla y muy saludable.

Kéfir de leche Ingredientes Nódulos de kéfir deshidratados Leche entera de vaca