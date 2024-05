Tortillas de harina de almendras, una preparación sin gluten y saludable para hacer muchas recetas

¿Cuántas veces intentaste hacer tortillas sin gluten o harinas refinadas y te han salido bien? Me viene a la memoria lo fácil que era mezclar harina blanca con huevos y quedaban perfectas. Mi mundo se puso patas arriba cuando dejé de comer harina refinada, y entonces empecé a experimentar, muchas veces con resultados no tan buenos. Ahora que lo pienso, pobre mi familia que ha tenido que aguantar los experimentos que he hecho hasta llegar a las que me gustan.

Estas tortillas de almendras son deliciosas, esta masa la puedes usar para muchas recetas como lasañas o canelones, tacos o burritos o un simple wrap.

En la receta verás que hay varias harinas, la primera es la de almendras que, al ser más costosa y calórica, he sustituido una parte por harina de coco que la puedes reemplazar por harina de quinoa, arroz, u otra harina que tengas. Por otro lado, la cáscara de psyllium es ideal para darle un poco de elasticidad.

Receta

Porciones: 4-6 tortillas

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 10 minutos

Total: 20 minutos

Ingredientes para las tortillas de harina de almendras

100 g de harina de almendras (3/4 taza más 1 cucharada)

20 g de harina de coco (2 cucharadas)

10 g de cáscara de psyllium en polvo (1 cucharada)

1/2 cucharadita de levadura en polvo

Entre 1/4 y 1/2 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

120 g de agua tibia (1/2 taza)

Elaboración de las tortillas de harina de almendras

En un tazón mediano, combina las harinas, la levadura en polvo y la sal. Añade el agua y el aceite de oliva y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa con las manos la mezcla hasta que esté suave y lisa, durante unos 30 a 45 segundos. También puedes procesar la masa en un procesador de alimentos si lo prefieres. Divide la masa en 4, 5 o 6 porciones, dependiendo del tamaño deseado para las tortillas, y forma bolas con cada una. En una superficie ligeramente engrasada, extiende cada bola de masa con un rodillo hasta lograr el grosor deseado para las tortillas. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y cocina cada tortilla durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y cocidas por completo.

Propiedades de las almendras

Riqueza nutricional. Las almendras poseen una abundancia de nutrientes esenciales, como proteínas, fibra dietética, vitamina E, magnesio, calcio y grasas saludables.

Bienestar cardiovascular. Incorporar almendras en la dieta puede contribuir a mejorar la salud del corazón. Sus grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas pueden ayudar a disminuir el colesterol LDL (colesterol "malo") y aumentar el colesterol HDL (colesterol "bueno"), lo que potencialmente reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

Control de azúcar en sangre. Las almendras tienen un bajo índice glucémico y son ricas en fibra y grasas saludables, lo que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y prevenir picos de glucosa después de las comidas.

Pérdida de peso. A pesar de ser calóricas, las almendras pueden ser un buen bocado para quienes intentan perder peso. Su contenido de fibra, proteínas y grasas saludables puede ayudar a aumentar la saciedad y reducir el hambre entre comidas.

Salud cerebral. La vitamina E presente en las almendras es un antioxidante que puede proteger las células cerebrales del daño oxidativo. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de almendras puede ayudar a mejorar la función cognitiva.

Huesos fuertes. Son una excelente fuente de calcio, especialmente beneficioso para aquellos que no consumen lácteos. La inclusión regular de almendras en la dieta puede contribuir a mantener la fortaleza ósea y reducir el riesgo de afecciones como la osteoporosis. El magnesio y el calcio contenidos en las almendras desempeñan un papel crucial en la salud de los huesos al ayudar a mantener su densidad y resistencia. Además, diversos estudios indican que el consumo habitual de almendras podría disminuir la probabilidad de desarrollar osteoporosis al modular la actividad de los osteoclastos, las células responsables de la degradación del tejido óseo.

Referencias

Rychter, AM, Hryhorowicz, S., Słomski, R., Dobrowolska, A. y Krela-Kaźmierczak, I. (2022). Efectos antioxidantes de la vitamina E y riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres con obesidad: una revisión narrativa. Nutrición Clínica , 41 (7), 1557-1565. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561422001510

Ros E. Health benefits of nut consumption. Nutrients. 2010 Jul;2(7):652-682. doi: 10.3390/nu2070652. Epub 2010 Jun 24. PMID: 22254047; PMCID: PMC3257681. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257681/

Jiang Q. Natural forms of vitamin E: metabolism, antioxidant, and anti-inflammatory activities and their role in disease prevention and therapy. Free Radic Biol Med. 2014 Jul;72:76-90. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.03.035. Epub 2014 Apr 3. PMID: 24704972; PMCID: PMC4120831. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4120831/

Kong F, Singh RP. Digestion of Raw and Roasted Almonds in Simulated Gastric Environment. Food Biophys. 2009;4(4):365–77. doi: 10.1007/s11483-009-9135-6. Epub 2009 Oct 22. PMCID: PMC2854608. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854608/

Grundy MM, Lapsley K, Ellis PR. A review of the impact of processing on nutrient bioaccessibility and digestion of almonds. Int J Food Sci Technol. 2016 Sep;51(9):1937-1946. doi: 10.1111/ijfs.13192. Epub 2016 Jul 31. PMID: 27642234; PMCID: PMC5003169. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003169/

Martemucci G, Portincasa P, Di Ciaula A, Mariano M, Centonze V, D'Alessandro AG. Oxidative stress, aging, antioxidant supplementation and their impact on human health: An overview. Mech Ageing Dev. 2022 Sep;206:111707. doi: 10.1016/j.mad.2022.111707. Epub 2022 Jul 14. PMID: 35839856. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35839856/

Barreca D, Nabavi SM, Sureda A, Rasekhian M, Raciti R, Silva AS, Annunziata G, Arnone A, Tenore GC, Süntar İ, Mandalari G. Almonds (Prunus Dulcis Mill. D. A. Webb): A Source of Nutrients and Health-Promoting Compounds. Nutrients. 2020 Mar 1;12(3):672. doi: 10.3390/nu12030672. PMID: 32121549; PMCID: PMC7146189. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146189/

Bolling BW. Almond Polyphenols: Methods of Analysis, Contribution to Food Quality, and Health Promotion. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2017 May;16(3):346-368. doi: 10.1111/1541-4337.12260. Epub 2017 Mar 20. PMID: 33371558. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33371558/

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.