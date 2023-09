Karlos Arguiñano renueva su contrato con Antena 3 a los 75 años: sus siete recetas más baratas y sencillas

Hay quienes les cuente retirarse de la pequeña pantalla. Este es el caso del popular y querido cocinero vasco Karlos Arguiñano. El chef más televisivo de España, por encima incluso de otros compañeros de profesión de la talla de Alberto Chicote, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez o David de Jorge, renueva su contrato a sus 75 años con Antena 3 y continuará al frente de 'Cocina abierta', el programa de recetas que arrancó hace ahora trece años en Antena 3.

El guipuzcoano comenzó su andadura televisiva a nivel nacional en el año 1991 en Televisión Española y desde entonces lleva la friolera de más de tres décadas acompañando a miles de telespectadores gracias a su exitosa fórmula: la elaboración de recetas baratas y sencillas en la que muestra paso a paso cómo se debe preparar y qué ingredientes se deben emplear para que queden sabrosas.

No es de extrañar que esto suceda, ya que es líder de su franja horaria, con un promedió más de 900.000 espectadores diarios. El 28 de septiembre del año pasado batió su propio récord con un 21.2% y después el 13 de junio con un 21.3%, su mejor marca desde que fichó por Atresmedia3 en 2010. "Sé que para estar sano hay que comer bien, sé que la gente no puede comer cualquier cosa porque no le llega, y por eso nos ocupamos de hacer unas recetas que estén al alcance de todo el mundo en precio y en tiempo", asegura el cocinero.

Las mejores recetas de Karlos Arguiñano

La paella valenciana es, sin lugar a dudas, uno de sus grandes éxitos en los fogones, aunque a decir verdad no es que Karlos Arguiñano sea demasiado levantino, precisamente, pero sí uno de los chefs con más éxito del país. A diferencia de lo que muchos suelen creer, no incluye nada de guisantes o mariscos. Sin embargo, lo que no puede faltar es judía, garrofón y carne de conejo.

Otro que no puede faltar en la lista es el risotto, una receta típica italiana que tiene el arroz como ingrediente principal y al que se le tiene que ir añadiendo caldo de gradualmente, poco a poco, hasta conseguir la textura típica de esta elaboración. Según se va cocinando el arroz y las verduras y va absorbiendo el caldo, hay que ir removiendo: "Esta es la clave de un buen risotto", explica el famoso chef en un vídeo de Antena 3.

Le toca el turno a las albóndigas de pescado. Esta receta de Karlos Arguiñano es una manera distinta de comer pescado que quizá no habías pensado antes. Puede ser ideal para los niños o para animarte a comer pescado si no es de tus comidas favoritas y te suele dar pereza hacerlo. Otra imprescindible es la lasaña, catalogada por él mismo como "la más rica y barata".

Además un plato muy versátil, ya que admite todo tipo de ingredientes en su relleno, desde carne picada, atún o diferentes verduras. Le toca ahora el turno a una receta que se sale de lo habitual, con la que sorprender en los entrantes y muy sencilla de hacer: así son los montaditos de queso de Arguiñano solo necesitan queso de cabra, cebolla, pan, pistachos pelados, jengibre, tomates secos, aceite de oliva y sal.

Si hay una salsa típica en España para acompañar las patatas fritas que la salsa brava. Así pues, Arguiñano no pierde la oportunidad de mostrar su salsa brava particular, que se elabora mezclando salsa de tomate natural, cebolla, un diente de ajo, pimentón picante, colorante alimentario, una cucharada de azúcar, un chorrito de vinagre, cayena, aceite de oliva y sal.

Postres con ingredientes baratos y fáciles de preparar

El flan de chocolate es la versión del postre tradicional para aquellos amantes del chocolate, para lo que hay que seguir todos los pasos habituales a la hora de elaborar un flan, pero añadiendo el ingrediente especial. De hecho, el cocinero vasco cuenta un truco para que el flan de chocolate no salga con grumos.

Para ello hay que añadir 50 gramos de cacao puro en polvo en el vaso de la batidora, agregando medio litro de leche, integrando bien ambos ingredientes para que no queden grumos. Pero si hablamos de postres tradicionales, no podemos dejar atrás las torrijas. Este es uno de los dulces más típicos de nuestra gastronomía y, además, fáciles de hacer. Arguiñano muestra también su receta de torrijas en su libro "1.000 recetas de oro".

