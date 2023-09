El alimento que Arguiñano toma todos los días: "No vas a comer cuatro, pero uno..."

En el día a día, siempre hay alimentos que se consumen de forma más frecuente que otros. Para Karlos Arguiñano, ese alimento son los huevos. El famoso cocinero lo ha revelado recientemente en su programa Cocina Abierta mientras preparaba a ojos de los espectadores una deliciosa pipirrana.

Ha sido en el momento en que se encontraba picando un par de huevos, ingrediente imprescindible de este plato, cuando no ha podido evitar comentar las maravillas de este producto.

"¡Qué maravilla es el huevo! Yo, no puedo... No creo que haya un día de mi vida en que yo no haya comido huevo", ha confesado el cocinero vasco.

"Y hace 30 o 40 años decían: '¿Quieres huevos? No, huevos no, que comí la semana pasada'. Joder, la semana pasada... Arguiñano todos los días", ha añadido.

En este sentido, el cocinero ha querido puntualizar sobre las cantidades: "No vas a comer cuatro huevos, pero un huevito... Me parece un alimento...", ha valorado positivamente.

Respecto a su precio, Arguiñano reconoce que, como muchos productos, se ha podido encarecer, pero sigue siendo asequible. "Todo ha subido, es verdad, pero el huevo... Cuidado eh, ojito, que de caro no tiene nada el huevo. Ha subido, claro, como todo. Todo ha subido en la vida, la verdad", ha admitido.