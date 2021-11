Karlos Arguiñano es de ese selecto grupo de personas de este país que no necesita ningún tipo de presentación. Da igual cómo de aficionado -o no- seas a la gastronomía, cómo de bien o mal te desenvuelvas entre fogones o si jamás sintonizas un programa de cocina, porque la cara de este beasaindarra, te suena.

Se podría decir que Karlos Arguiñano, prácticamente siempre, es noticia, y es que este cocinero vasco sabe cómo hablar a la cámara y transmitir todo tipo de mensajes sin pelos en la lengua mientras prepara cualquier delicioso plato y cuenta algún chiste que otro.

Una vez más de la mano de Planeta, el chef vuelve a lanzar un libro de cocina que, tan solo dos días después de su publicación, se ha tenido que volver a reeditar. "El secreto es el gran personaje que es Karlos pegado a la gran autenticidad de sus recetas, que se pueden hacer casi casi sin saber cocinar"- afirma Ángeles Aguilera, directora de No ficción de Planeta.

Para presentar este libro, Arguiñano ha escogido un lugar muy especial, y es que el cocinero abre por primera vez las puertas de su plató, donde cada día podemos verle siendo más Arguiñano que nunca en Cocina Abierta (Antena 3).

Dábamos por su puesto que el lugar de trabajo de esta fiera de la televisión iba a ser un lugar de lo más pintoresco, y no nos equivocábamos. Entre una infinidad de utensilios y productos de cocina relucientes como una patena también podemos encontrar marionetas, una infinidad de gafas de todo tipo, peluches, una guitarra eléctrica y lo que casi parece un altar con fotos entre amigos como Florentino Fernández, María del Monte, Ane Igartiburu, Gonzálo Miró, grandes presentadores como Iñaki López, Glòria Serra, Pablo Motos o Thais Villas, y chefs de renombre como Pedro Subijana.

La cocina de los aitonas

'La cocina de tu vida' es el octavo libro que el chef edita con Planeta, y se trata de un recetario con nada menos que 950 recetas fáciles, rápidas y saludables que Arguiñano asegura que están inspiradas en las recetas que le preparaban sus aitonas -abuelos- en el caserío cuando él era pequeño.

Ángeles Aguilera pone en valor la importancia que la cocina ha tomado en la pandemia, convirtiéndose en el refugio de más de uno: "Nosotros siempre decimos que Karlos además de cocina hace autoayuda, porque nos ayuda a estar más sanos, a vivir mejor, a enseñar a los niños a comer..."

Desde que Arguiñano comenzase a colaborar con Editorial Planeta ya ha publicado un total de ocho libros, lo que se traduce en nada menos que 900.000 ejemplares editados y más de 600.000 vendidos.

"Karlos además de cocina hace autoayuda"

Sobre las cifras un modesto Arguiñano asegura que tiene poco mérito, y que el secreto está en el equipazo de 22 personas que tiene detrás, que le ha permitido estar todos estos años en televisión haciendo programas. "Pensamos siempre en el hogar, yo soy muy de casa, y en mi casa se ha cocinado siempre y se sigue cocinando, y tengo el recuerdo de la cocina de mis aitonas en el caserío: de la ensaladilla rusa, de la sopa de cocido, del conejo en salsa... este libro es la historia de los sabores que se te van quedando".

"Sé que para estar sano hay que comer bien, sé que la gente no puede comer cualquier cosa porque no le llega, y por eso nos ocupamos de hacer unas recetas que estén al alcance de todo el mundo en precio y en tiempo", asegura el cocinero, quien aboga por la cocina para todos los públicos con ingredientes que podemos encontrar en casa y a los que todos podemos acceder.

Arguiñano es de los que piensa que querer es poder, por lo que el tiempo no es un problema: "Que nadie me diga que no tiene tiempo para cocinar, porque el que dice eso miente, porque si no tienes 20 minutos para cocinar es que eres la hostia de importante en esta vida, es que eres el que haces la gasolina", bromea el chef en tono jocoso asegurando que no existen las excusas cuando se trata de comer bien.

Recetas sencillas y económicas

"Aquí hacemos cocina doméstica", asegura Arguiñano sobre su libro y sobre Cocina Abierta, el programa con el que llega cada medio día a todas las casas. De vez en cuando, y especialmente ahora, de cara a Navidad, el chef vasco sabe que hay que ponerse un poco exquisito y elaborar alguna que otra receta especial, aunque tiene claro que lo sencillo siempre es lo que triunfa.

"Nos ocupamos de hacer unas recetas que estén al alcance de todo el mundo en precio y en tiempo"

"Si tienes invitados en casa, no te pongas a hacer recetas muy complicadas, haz lo que sepas que siempre te sale bien"- reza el chef. Arguiñano nos aconseja que, para innovar en la cocina y probar ingredientes y recetas nuevas, la mejor situación no es cuando tenemos invitados.

El chef vasco nos habla sobre la importancia de adelantar trabajo en la cocina, de dejar todo preparado y comprado: "Si sabes que vas a recibir gente, tienes que saber adelantar. Todo lo que puedas hacer de víspera, y así al día siguiente te puedes ir a tomar el aperitivo y cuando llegues lo tienes hecho ya".

En 'La cocina de tu vida' ni hay recetas difíciles ni hay recetas caras, ya que el chef asegura que sabe muy bien a qué público se dirige y pretende -y consigue- ser un cocinero para todos, no solo para un selecto grupo, dando opciones más económicas si en alguna ocasión utiliza ingredientes que sabe que son más caros.

La dieta de CLM

La tasa de obesidad infantil de nuestro país es algo que preocupa al chef, que asegura que para adelgazar la mejor dieta es la que la dieta es la que le dio su médico hace años y que él mismo lleva mucho tiempo divulgando: La dieta de CLM.

Y no, no es una dieta que se han inventado en Castilla- La Mancha, sino que atienda a las iniciales de 'Comer La Mitad'. Lógico, ¿verdad? "En lugar de ponerte tres cazos de alubias ponte cazo y medio; en lugar de comerte 200 gramos de carne cómete 100 gramos de carne; en lugar de comerte dos bolas de helado, una, y en lugar de un trozo de pan grande, la mitad. Se trata de comer la mitad haciendo la misma comida", explica Arguiñano sobre este mensaje que le dio un médico hace ya 45 años.

"Se trata de comer la mitad haciendo la misma comida"

Cuando Karlos habla de comer la mitad, se refiere a la mitad de todo -aunque confiesa que ahora mismo es una dieta que no está siguiendo-. A pesar de ser un gran defensor del producto de proximidad y de los platos tradicionales -tanto que ha dedicado un libro de nada menos que 950 recetas a los platos de sus abuelos-, Arguiñano no se cierra a las recetas de otras partes del mundo que han venido para quedarse.

"Las recetas que vienen de fuera, indudablemente nos han enriquecido", afirma el cocinero. "Todos los inmigrantes que han venido en los últimos años por suerte lo han hecho con sus costumbres, y yo no me voy a hacer de otra religión, pero como traigan un plato rico me lo quedo"- bromea el chef vasco.

La importancia de evitar el desperdicio de comida

"Que no tiremos comida me parece fundamental, porque a algunos no nos hace falta de nada, pero a otros les hace falta de todo", comenta Arguiñano, que siempre ha sido un fiel defensor de aprovechar los alimentos y luchar contra el desperdicio.

"Que haya sitios en los que el 20% de lo que se haga sobre y se tire sabiendo que muy cerca de ti hay una familia de seis personas viviendo con 600 euros, si han sobrado 20 albóndigas y 8 raciones de lentejas lo suyo es no tirarlo", aboga el cocinero contra el desperdicio de alimentos.

Arguiñano hablando con la claridad que le caracteriza asegura que eso es algo que deben regular desde arriba: "unos estamos para cocinar y otros para gobernar, y que los que gobiernen gobiernen bien y se preocupen sobre todo del que no tiene".

Cuando la cocina es una cura para el alma

"Con la pandemia la gente ha descubierto la cocina, porque la gente nunca estaba en casa, de repente tenía que estar todo el día en casa, así que iban a hacer la compra y cocinaban", asegura Arguiñano sobre esa gente que, a pesar de comer todos los días, siempre lo hacían fuera.

Durante los meses de confinamiento Cocina Abierta, el programa de recetas de Karlos que se emite en Antena 3 estaba batiendo récords de audiencia, mientras que el libro de recetas publicado el pasado año, fue el libro del chef más vendido, asegurando, con la boca pequeña, que la época de confinamiento también trajo algunas cosas buenas.

"La gente se ha metido en la cocina, mucho más de lo que pensamos, y los que se han metido se van a quedar porque han descubierto una historia nueva muy bonita, y al final hay que comer todos los días. Si hubiera que comer una vez al mes quizás, no", confiesa Arguiñano, haciendo referencia a las recetas con productos sencillos que todos tenemos a mano que el chef nos propone tanto en su programa como en sus libros.

Karlos Arguiñano conoce muy bien la televisión, por lo que tiene muy claro que la gente cuando sintoniza un canal lo que busca es información y entretenimiento: "Yo lo que doy es entretenimiento, pero entretenimiento útil, y hay muy pocos programas de televisión que sean útiles, que lo que tú ves en la tele lo puedas aplicar en casa", sentencia el que posiblemente sea el cocinero más mediático del país.

En cada nuevo libro, en cada nuevo programa y con cada nuevo chiste, este cocinero cuyo apellido ha conseguido colarse en todas las casas del país sigue acumulando legiones de seguidores por su carisma y por sus recetas. Que ya sabemos que son ricas, ricas y con fundamento.