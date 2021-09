Karlos Arguiñano advierte de un producto muy común que viene de China: "¡Que lo sepamos!"

El cocinero Karlos Arguiñano acostumbra a hablar en su programa de televisión Cocina Abierta de diferentes temas de actualidad o de otras curiosidades relacionadas con la gastronomía mientras elabora sus deliciosos platos para la audiencia.

El pasado miércoles, uno de los asuntos que Arguiñano no pasó por alto tuvo como protagonista al ajo y, concretamente, al ajo español, un producto que el chef vasco ha reivindicado frente al que viene de China.

Mientras preparaba una receta de albóndigas que incluía al ajo como uno de sus ingredientes, Arguiñano aprovechó para realizar el siguiente comentario: "Se lo he dicho a mi cuñado Josetxo, que tiene una frutería en Zarautz y vende muchos ajos. Le he dicho: oye, tengo unos ajos que categoría. Lo tienes que mirar, porque son de una calidad buenísima, y me da mucho gusto que haya ajos en España que podamos disfrutarlos de esta manera", ha comenzado diciendo.

A continuación, el cocinero ha iniciado su reflexión sobre el origen de algunos ajos que se venden en España y la importancia de conocer la procedencia a la hora de hacer la compra.

"Parece que viene mucho ajo de China. Yo no digo que no haya que vender ajos chinos, pero que sepamos, cuando estamos comprando, que estamos comprando ajos españoles, que son de una calidad extraordinaria. Nunca diré que no hay que comprar de aquí o allá, pero que primero tenemos que mirar por lo nuestro", ha concluido.