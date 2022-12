Pues sí, otro año más la Navidad nos ha arrasado ya antes de llegar. Luces en las calles, Mariah Carey sonando en cualquier comercio, anuncios de perfumes en cualquier cadena, regalos ideales para nuestros seres queridos en todos los escaparates... y turrones. Muchos turrones y muy variados en los estantes de los supermercados que se convierten en el blanco de la diana de cualquier carrito de la compra.

Con los turrones ocurre que, en muchas ocasiones, es complicado encontrar un término medio entre los grandes clásicos que posiblemente ya nos hayamos hartado de comer -o no- y entre las versiones más locas de algunos platos convertidos en turrón. Y como en todo en la vida, en el punto medio está la virtud.

Claro está que para gustos ya están los colores, aunque si en tu casa tampoco tenéis uno favoritísimo que no falta año tras año y no os importa veniros arriba probando otras opciones que no se desvían demasiado de lo que en nuestra mente entendemos como "turrón", toma nota de estos de los supermercados Aldi, Lidl, Mercadona, Carrefour y Día que bien valen una dulce sobremesa.

Aldi, vainilla bourbon y pistacho

Entre una extensísima gama de polvorones, mazapanes, roscones de Reyes y mantecados de Aldi, encontramos los turrones de su gama Special, una deliciosa selección donde hallamos su 'calidad suprema'.

En su variedad podemos encontrar opciones de lo más interesantes, como el turrón de vainilla bourbon, caramelo salado y almendra caramelizada, que con un precio de 4,99 € es una opción deliciosa si eres fan del crujir.

Otra de las opciones de esta gama de productos de Aldi que más furor está causando es el turrón de pistacho, que al igual que el anterior está elaborado por Torrons Vicens, tiene el mismo precio, y que es una buena opción para los amantes de este fruto seco, que lo podrán comer a bocados.

Lidl, dos opciones que causan sensación

Si tu supermercado de confianza es Lidl, entonces esta es la ocasión ideal para disfrutar de su gama de dulces DOR. Barquillos, polvorones y turrones de lo más variados ideales para disfrutar en estas fechas con precios bastante asequibles.

De entre todos los turrones que podemos encontrar en este supermercado -que no son pocos- uno de los que más nos llama la atención es el elaborado por Vicky Sevilla, la mujer más joven en el país en conseguir una estrella Michelín y que, además de hacer las delicias en su restaurante de Sagunto, Arrels, también ha hecho este turrón con Lidl acercándonos así su cocina a todas las casas. Se trata del turrón inspirado en la tarta de su abuela con galleta María y pepitas de chocolate que podemos comprar en este supermercado por 2,69 € el formato de 190 gramos.

Otro de los turrones de Lidl que ha causado auténtica sensación en redes sociales es el de tarta de manzana, un auténtico fetiche para los amantes de este postre. Basta con abrir la caja para empezar a oler el aroma a manzana que desprende este turrón que podemos comprar por 3,99 € el formato de 175 gramos.

Mercadona, entre la vanguardia y lo tradicional

Mercadona sabe lo que le funciona y busca potenciarlo. Chocolate con almendras, chocolate con cacahuetes, chocolate con leche, blanco y negro crujiente... y algunas novedades y turrones de postre de toda la vida que merece la pena probar.

Sin duda el turrón de kikos ha sido el gran triunfador de esta temporada en la empresa de Juan Roig, y no es para menos, ya que la unión de este fruto seco con un exquisito chocolate crean una mezcla imbatible. Podemos comprarlo en un formato de 150 gramos y el paquete nos cuesta 1,25 €. Bueno, bonito y barato.

Otro de los destacables de este supermercado es el turrón de crema catalana, un auténtico placer para los amantes de este clásico postre. Tiene un precio de 1,80 € y se puede convertir en uno de tus imprescindibles de Mercadona en estas fechas.

Carrefour, piña y natillas

Además de una increíble variedad de turrones de primeras marcas, Carrefour también cuenta con su propia gama bajo el nombre de 'Sensations', donde podemos encontrar desde los sabores más clásicos que no pueden faltar en Navidad hasta auténticas locuras como el turrón trufado con piña.

No sabemos si la piña en un turrón nos choca tanto como en la pizza, pero desde luego que no es uno de los sabores más tradicionales que estamos acostumbrados a encontrarnos en el dulce por excelencia de la Navidad. Por un precio de 2,19 € podemos comprar el formato de 200 gramos de este turrón con troques tropicales.

Al igual que Mercadona, la propia gama de Carrefour también tiene turrones con sabores a postres tradicionales, y si la crema catalana es un imprescindible, las natillas no se quedan atrás. Si eres de los que en cualquier casa de comidas pides de postre unas buenas natillas con su galleta y su canela, este turrón se va a convertir en uno de tus imprescindibles que podrás comprar por 2,29 €.

Día

¿Que te gusta hacer la compra en Día? Pues entre toda la gama de productos de su propia marca que podemos encontrar están dos turrones para gustos muy diferentes. Por un lado, uno de los que más nos llama la atención es el de chocolate blanco con limón. Tiene un precio de 1,89 € el formato de 150 gramos y con solo abrir el paquete podemos disfrutar de su olor a cítricos y un regustillo de lo más refrescante a pesar de ser un turrón.

¿Que eres más tradicional? Pues el turrón de yema tostada con naranja confitada. Tiene un precio de 3, 89 € y está claramente dirigido a quienes se vuelven locos con estos postres de yema pero con un toque anaranjado de lo más agradable.

Es probable que como persona previsora con el marisco de Navidad te hayas adelantado y lleve semanas en el congelador, por aquello de no terminar pagándolo a precio de oro, pero ya sabemos que sin turrones no hay Navidad, así que antes de que te pille el toro con los postres de estas fechas, toma nota de estos diez turrones de supermercados que te harán triunfar con todos los paladares.

