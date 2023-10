Qué es el malatang, el plato asiático que muchos confunden con el ramen

Procedente de la provincia de Sichuan, en China, y con variaciones según el lugar exacto en el que se prepara, el malatang suele servirse en lugares de cocina china especiales (en España algunos ejemplos son la cadena especializada Zhang Liang Malatang, Nan Nan Ma La Tang, o YGF Malatang) en los que el comensal elige los ingredientes directamente de la nevera del establecimiento, y le da las instrucciones pertinentes al cocinero para que lo haga a su gusto. Por regla general, tanto la nevera 'self-service' como el caldero en el que dejarán su sabor los ingredientes que elijamos se sitúa a la entrada del restaurante.

Con ligeras variaciones, entre los ingredientes básicos del malatang se encuentran el pollo (son muy típicas las alitas), salchichas, huevos, pescado, setas, fideos, verduras y raíces de loto. Casi siempre, igualmente, se trata de un plato picante que no es recomendable consumir demasiado a menudo. ¿La ventaja? Que eres tú quien elige los ingredientes que quieres que lleve tu caldo 'con tropezones', y así eliges los que quieres que hiervan en la sopa, y los que mejor te sientan.

¿En qué consiste el malatang?

El malatang no es ramen, ni tampoco Hotpot, dos platos chinos muy típicos. Sin embargo, todos ellos se parecen puesto que se trata, en definitiva, de una sopa 'con cosas'. Como explica a 20minutos el chef Naoyuki Haginoya, director gastronómico del Grupo Nomo, "el malatang es una sopa hecha con ingredientes como fideos y verduras, tremendamente popular en China. Aunque se originó en la provincia de Sichuan, actualmente se ha extendido por todo el país y por todo el mundo".

Los fideos del malatang son de arroz. iStockphoto

El gran secreto que diferencia el malatang de su primo hermano, el ramen, está en la composición de los fideos. "Mientras que en el ramen son de trigo, en el caso del plato callejero asiático que hoy nos ocupa (el malatang) están elaborados con arroz", explica Haginoya. A partir de ahí, todo vale: carnes (sobre todo pollo), marisco, pescados, verduras, tofu, churros chinos… que, según cómo los combinemos, darán un resultado diferente. Por lo tanto, puede haber tantos malatang diferentes como personas y gustos haya.

Malatang: cocina callejera asiática

Lejos de los lujos y los pequeños bocados gourmet, el malatang nace con vocación de "llenar" la tripa, ser económico, y estar hecho a la medida de cada uno. Llegas al local, coges un bol, y en él vas introduciendo los ingredientes (en su mayoría chinos, algunos muy sorprendentes) que quieras que den sabor a tu sopa. Noodels de colores, carnes de ave variadas, pescados, judías verdes…

Noodles con tofu y kimchi LA GULATECA

Cuando terminas de llenar tu recipiente con los productos que deseas comer, la tradición te lleva a entregarlo en caja, donde lo pesan. En función del peso, calculan la proporción de lo que llevas y te cobran. Para que os hagáis una idea, 500 gramos de producto (sin el caldo, claro) pueden costar entre 13 y 18 euros aproximadamente. Y desde luego, saciante es.

Se trata, con esta filosofía tan exprés 'ad hoc', de un tipo de cocina callejera que comes en el local (y que se elabora en apenas unos minutos, lo justo para que el caldo coja el sabor) pero de una manera rápida, sin artificios.

¿Es saludable el malatang?

Como explican los expertos en cocina asiática, el malatang será tan saludable como tú quieras que sea. Si llenas tu bol de alitas de pollo con piel, y verduras contundentes, junto con gran cantidad de picante (uno de los rasgos característicos), quizá no sea lo más apropiado para repetir todos los días de la semana.

Las alitas de pollo son uno de los ingredientes más solicitados en el malatang. Imagen de RitaE en Pixabay.

Sin embargo, si no 'comes por los ojos' como dirían nuestras abuelas, y sabes escoger los ingredientes teniendo en cuenta su valor nutricional, no dejará de ser una sopa de verdura.

Las salsas ponen la guinda (y las calorías extra) a la sopa 'con cosas' que es el malatang chino.. KitchenAid

El momento bol y pinzas en la mano resulta muy divertido, la verdad. Es como si elaborases el plato en la cocina de tu casa, con la diferencia de que te lo cocinan otros. Por regla general, estas sopas van a acompañadas de la posibilidad de añadirles salsas como la salsa de cacahuete, en las que mojar las carnes y demás ingredientes una vez las hemos sacado del caldo. Si deseas apuntarte a la versión saludable, no caigas en la tentación de pasearte por la gran oferta de salsas de que disponen estos establecimientos, en formato buffet.

Para rematar la experiencia y transportarte a la lejana China, prueba a pedirte una de sus bebidas genuinas, como la leche de coco, por ejemplo, que en todos los casos que conocemos se pagan aparte. En el local podrán aconsejarte sobre el mejor 'maridaje' posible. Te aconsejamos que te dejes llevar y disfrutes de una cultura gastronómica diferente.

