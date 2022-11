Cuánto tiempo hay que cocer la verdura para sopa

Cuando llega el frío, y parece que ya llega, nos apetecen platos que nos hagan entrar en calor. Platos de cuchara. Entre ellos están las sopas. Y nada tan sano y reconfortante como una sopa de verduras.

La palabra sopa procede del alemán supp, que se refería a una rebanada de pan cortada en trozos sobre la que se vertía un caldo. La palabra fue latinizada en suppa. Ya en la Edad Media, pasó a definir a la vez los trozos de pan que se cortaban para remojar en un caldo, y el mismo caldo o líquido que se espesaba con pan. Así lo que hoy consideramos una sopa.

Una sopa de verduras es una buena manera de ingerir las raciones diarias que, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, debemos comer. En su última actualización nos cuenta que deben ser, al menos, tres raciones de hortalizas (y otras 2 o 3 raciones más de frutas).

Todo son ventajas. Hace poco un estudio australiano mostró que las personas que comían regularmente mayores cantidades de verduras ricas en nitratos, como las verduras de hoja verde y la remolacha, tenían una presión arterial más baja. Además, con sólo comer una taza de verduras ricas en nitratos al día se puede reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Crudas son estupendas, pero no eso no nos vale para todas las hortalizas y para todas las épocas. Por eso una sopa de verduras es una fórmula estupenda. Casi todo tipo de ellas caben en nuestro caldo. Y si no nos gustan los tropezones o hay niños a la mesa, podemos convertirlo en puré en un momento.

¿Qué cabe en una sopa de verduras?

Prácticamente cualquiera de ellas. Zanahoria, apio, cebolla, puerro, calabacín, guisantes, ajos tiernos, nabo, acelga, lombarda, brócoli, coliflor, judías, tomate, etc. Y patata. Una patata siempre va a dar cuerpo a nuestra sopa.

Hacerla es fácil. De entrada, se limpian y cortan las hortalizas. Luego no más que una olla grande y agua. La cuestión del tiempo depende de cada verdura. Es decir, no todas tardan lo mismo en hacerse.

Patatas, zanahorias o nabos tienen que estar desde el principio porque necesitan más tiempo. Pasados unos minutos ya pueden ir llegando a la cazuela la cebolla, el puerro, la col, el brócoli, la coliflor, los guisantes, el calabacín, etc.

La receta clásica española suele añadir algo que no es verdura, un hueso de jamón. Sin embargo, para las maneras y los gustos de hoy en día ese hueso puede que ya sobre.

Con o sin hueso el conjunto de nuestras hortalizas estarán cociéndose unos 40 minutos. Si nos gusta encontrar la verdura menos hecha, un poco de resistencia al morderla, valdrá con unos 30.

