Este es el truco infalible para coger correctamente los palillos chinos

La comida china y japonesa son dos de las gastronomías que más nos gusta consumir cuando nuestros paladares quieren salir de España y probar algo diferente. Aunque nos encanta ir a descubrir la cultura oriental a través de sus alimentos y sentarnos en sus restaurantes para disfrutar de una nueva experiencia, son muchas las personas que acaban echando de menos nuestros cubiertos tradicionales.

Una vez te encauzas en la aventura de comer con palillos chinos, puede ser que acabes cogiendo el truco a la primera y te conviertas un experto, pero lo más posible es que no sepas cogerlos de la manera correcta para que no se te acaben cayendo todos los tallarines o el arroz. Para que esto no ocurra, existe un truco infalible que hará que tus acompañantes te consideren un maestro de la gastronomía oriental.

El sorprendente truco para coger bien los palillos chinos

Las redes sociales como TikTok o Instagram contienen un sinfín de publicaciones que nos pueden solucionar la vida a la hora de encontrar trucos y recetas. En este caso, este es el método definitivo para coger bien los palillos chinos y no necesitar pedirle al camarero un tenedor.

Lo primero que debes hacer es despegar un palillo del otro, ya que, por lo general, suelen venir juntos. Una vez rompas esa unión, toca agarrar los palillos. En este truco no importa si eres diestro o zurdo, puedes cogerlos con la mano que más cómodo te sientas. Junta tu dedo meñique y anular a la palma de tu mano y pon uno de los palillos por encima. Para que no se caiga, haz pinza con la parte inferior de tu pulgar.

El otro palillo debes colocarlo entre el dedo índice y corazón y hacer pinza con la parte superior del pulgar, que a su vez está haciendo contrapeso del otro palillo en su parte inferior. Es importante que no ejerzas demasiada presión a la hora de agarrarlos, ya que aumentan las probabilidades de que se derrame todo. Lo importante no es la fuerza que hagas, sino anclar bien esta estructura y moverlos libremente.

