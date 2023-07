La receta barata más viral en tiktok, de hojaldre con tomate cherri y queso feta.

Si has buceado por TikTok en las últimas semanas, seguro que ya has visto estas recetas que no han parado de aparecer, en diferentes versiones y con distintos ingredientes, de mini pizzas con hojaldre.

Aquí te damos una receta muy sencilla que es imposible que falle y que te va a salir por menos de tres euros. Puedes hacerlas más o menos ligeras según como te apetezca o dependiendo de los ingredientes que tengas ya en casa. Además, lo mejor es que aunque tengan aspecto de pizzas en el resultado son bastante saludables y los puedes hacer libre de gluten fácilmente en casa, con el hojaldre adecuado.

Ingredientes

Los ingredientes que te proponemos son para 1 o 2 personas, pero puedes adaptarlo a más si quieres. También, puedes cambiar el queso por otro que te guste más y añadirle opcionalmente orégano o aceite de trufa para que tenga un toque más especial.

Tomates cherri. Precio aproximado 1,29 € 500 g

Hojaldre. Precio aproximado 1,16 €

Queso feta. Precio aproximado 4,95 €

​Vinagre balsámico

​Aceite de oliva

Elaboración

Poner en una bandeja papel de horno y echar directamente el aceite, el vinagre y un tomate y medio partidos por la mitad por cada mini hojaldre que queramos preparar ​En cada mezcla que hayamos preparado, poner el hojaldre por encima (de tal manera que se hagan los hojaldres bocabajo con la mezcla dentro). ​Hacer unos pequeños cortes con un cuchillo al hojaldre antes de meter en el horno ​Meter en el horno durante 20 minutos. Una vez estén listos, añadir el queso feta, y ¡a disfrutar!

Propiedades del tomate

El tomate es uno de los alimentos más nutritivos, contiene altas cantidades de vitamina C y folato. Además, es una de las fuentes más importantes de licopeno, un pigmento que contienen propiedades antioxidantes y puede llegar a prevenir el cáncer.

La característica que más destaca del tomate es que es muy versátil y se puede comer de muchas formas: crudo, para ensaladas o con sal y aceite, frito en pizzas o pasta, rallado o en el horno...

Entre sus beneficios, el tomate puede reducir el colesterol, evita enfermedades cardiovasculares, combate infecciones, favorece la protección de la piel y actúa como un buen regulador del tránsito intestinal.

Por cada 100 gramos el tomate contiene:

Calorías: 22 Kcal

​Proteínas: 1 g

​Hidratos de carbono: 3,5 g

​Calcio: 11 mg

​Magnesio: 10 mg

​Fibra: 1,4 g

