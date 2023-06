Así es la pastelería madrileña especializada en los dorayakis de Doraemon y otros dulces japoneses

Si te decimos que es un gato cósmico y que su mejor amigo se llama Nobita seguro que instantáneamente el nombre de Doraemon se te venga a la cabeza. Y es que esta serie de animación manga ilustrada por Fujiko F. Fujio ha marcado la infancia de generaciones enteras.

Gigante, Shizuka, Suneo... la historia de este grupo de amigos y mucho menos del protagonista no se puede entender si hablar de los dorayakis, este dulce típico japonés que muy probablemente te descubrieron Doraemon y sus amigos en esta serie en tu infancia y que cada vez podemos encontrar en más sitios.

Situada en la madrileña plaza de Tirso de Molina encontramos Blue Blue, esta cafetería de ambiente japonés donde podemos merendar como los protagonistas de la serie de animación y donde, por supuesto, no pueden faltar los dorayakis.

El postre favorito de Doraemon

Lo identificaban con el nombre de 'dorayaki' y, por lo que estos dibujos animados suspiraban por él, suponíamos que debía estar delicioso. A estas alturas seguro que has visto en más de una ocasión estos deseados dulces en alguna tienda de alimentación oriental y, acordándote de Doraemon no has podido resistirte a comprarlos para probarlos. Aunque ahora también puedes disfrutar de la experiencia completa acompañando tu merienda con otros productos típicos japoneses.

Aunque el dorayaki original se elabora con dos bizcochos y en el centro un relleno de anko -una pasta de judías-, lo cierto es que podemos encontrarlo con muchos otros rellenos que posiblemente se adecuen más a nuestros gustos occidentales.

Más concretamente, en Blue Blue podemos encontrar este dulce relleno de azuki, taro, matcha, castaña y chocolate que podemos acompañar con la infinidad de opciones de cafés, granizados, tés o zumos que la cafetería nos ofrece. En este local, donde nada más entrar te sentirás como en una pastelería de Japón, también puedes probar las galletas de Shin Chan, sus bubble teas o los mochis, otro de los postres más clásicos de esta gastronomía.

