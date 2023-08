Estos son los únicos alimentos que jamás caducan

A la hora de cocinar, es básico hacerlo con seguridad, con seguridad alimentaria. En ese sentido, las condiciones de conservación, básicamente la temperatura, y el tiempo, son las dos circunstancias que en España debemos tener bajo control para cocinar seguros, para comer tranquilos y para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.

Los alimentos perecederos son aquellos que deberemos consumir a los pocos días de comprarlos, aunque los conservemos y refrigeremos, ya que los factores ambientales como la temperatura o humedad influyen en su descomposición. Algunos ejemplos muy claros suelen ser la verdura, la fruta o la carne fresca.

La mayoría de los alimentos llevan en sus envases fecha de caducidad o de consumo preferente, antes de la cual debemos consumirlos para no poner en riesgo nuestra salud, como recuerda la OCU.

Pero también existen muchos alimentos que, por el contrario, no caducan: los podemos almacenar en nuestro hogar durante mucho tiempo sin que pierdan propiedad ni supongan un riesgo. Los alimentos no perecederos no se descomponen a no ser que estén abiertos o se haga un mal manejo de los mismos.

Hay pues alimentos que jamás caducan. Muchos, la mayoría son clásicos de nuestra despensa, o sea, siempre están (o deben estar). Son estos:

Sal

Es el conservante natural y la historia de la gastronomía lo demuestra. Su composición es prácticamente sodio, pero se le añaden antiaglomerantes para que no se apelmace. Debemos aprender a prescindir (no abusar) de la sal y más cuando son muchos los alimentos que la llevan añadida. Se recomienda una ingesta diaria de sal que no supere un máximo de 2,5 gramos diarios.

Azúcar

Pasa como con la sal, se añade a muchos alimentos, así que control. La OMS recomienda reducir su consumo al 5% de la ingesta calórica diaria. La virtud del azúcar es que impide el crecimiento bacteriano al absorber la humedad de los alimentos. Hay que conservarlo en recipiente hermético para, precisamente, alejar la humedad.

Miel

Alimento con potentes propiedades nutricionales, es uno de los remedios caseros más populares para el tratamiento natural de la tos, el resfriado o la irritación de garganta. La miel de abeja natural no caduca, o sea, puede perdurar durante mucho tiempo. Pero, como recuerda la OCU, la miel puede estropearse, "sobre todo aquellas que no han sido filtradas o pasterizadas".

Aceite de oliva

Puede aguantar en nuestra despensa, en lugar seco, hasta dos o tres años. Incluso en ese momento su uso es seguro. No perderá propiedades nutricionales, pero sí organolépticas; en concreto, densidad y, lo peor, aroma. En cualquier caso, pasados esos 2/3 años, su consumo es seguro y sus propiedades nutricionales se mantienen.

Vinagre

Es un antioxidante natural. Tiene polifenoles (estos ayudan a frenar la acción nociva de los radicales libres), no contiene colesterol y hasta ayuda a reducir la presencia del colesterol 'malo'. El vinagre posee una elevada acidez y por eso una larga vida útil.

Especias

¡Que sería de nuestros guisos sin especias! Siempre debemos tener una mínima selección en nuestra despensa. Pero les pasa como al buen aceite de oliva: pueden durar y durar, aunque a cambio, con el paso del tiempo, perderán propiedades organolépticas. Hay que conservarlas en tarros de cristal herméticamente cerrados.

Arroz blanco

El arroz blanco puede mantenerse "sano" durante 30 años. Aunque para ello haría falta una temperatura inferior a 5ºC y en un recipientes libre de oxígeno. En cualquier caso, nos durará muchos años si lo mantenemos en tarro de cristal bien cerrado, en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y sin cambios de temperatura. Pero no pasa lo mismo con el arroz integral. Por los aceites naturales que contiene en su capa de salvado puede estropearse con el tiempo debido a los aceites naturales que contiene en su capa de salvado.

Pasta

A la hora de conservarla, actúemos con la pasta como con el arroz: tarro de cristal bien cerrado, lugar fresco, seco y alejado de la humedad. Y no caducará.

Legumbres

El proceso de secado al que son sometidas impiden la pérdida de agua. Eso explica que no caduquen. Eso sí, con el paso del tiempo, las legumbres pueden acabar endureciéndose, lo que nos obligará a cocciones mucho más largas. Así que mejor no almacenarlas en la despensa durante años. No merece la pena.

Café

No, el café no se guarda en la nevera. Mucha gente lo sigue haciendo. Y no se debe hacer porque lo único que conseguiremos es que pierda su aroma. Bien cerrado y conservado en seco, lejos de la luz y de la humedad, el café puede durar meses y hasta años.

