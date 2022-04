Estos son los alimentos de tu casa que no caducan

La mayoría de los alimentos llevan en sus envases fecha de caducidad o de consumo preferente, antes de la cual debemos consumirlos para no poner en riesgo nuestra salud.

Pero también existen muchos alimentos que, por el contrario, no caducan: los podemos almacenar en nuestro hogar durante mucho tiempo sin que pierdan propiedad ni supongan un riesgo.

Sal

La sal es, de hecho, un conservante natural, que no caduca. Se ha usado durante siglos, además, para conservar otros alimentos que sí caducan, como la carne y el pescado.

Arroz

El arroz blanco, conservado a una temperatura de cinco grados o menos y en un recipiente sin oxígeno puede durar hasta 30 años. En el caso del arroz integral, la cifra es muy inferior: seis meses, debido a unos aceites que se encuentran en la capa de salvado.

Salsa de soja

Debido a su alto contenido en sal, uno de los principales conservantes naturales, una botella de soja puede durar años sin caducar.

Chocolate negro

Si lo mantienes en un lugar fresco y seco y no sufre oscilaciones de temperatura, el chocolate negro puede durar mucho tiempo sin perder sus condiciones.

Legumbres secas

Las legumbres secas (garbanzos, lentejas, alubias...) no tienen caducidad. Están deshidratadas, por lo que pueden durar de manera indefinida. En todo caso, puede aumentar el tiempo necesario de cocción.

Azúcar

Si se conserva en un lugar seco, sin altas temperaturas, puede durar años. El motivo es que las bacterias no lo pueden colonizar debido a la ausencia de humedad.

Bebidas alcohólicas

Las bebidas de alta graduación alcohólica (licores, whisky, ginebra, vodka...) no caducan, sobre todo si la botella no se ha abierto y no están expuestas al sol. Como mucho, pueden perder algo de sabor.

Especias

Conservadas en sus pequeños tarros de cristal, las especias no caducan, aunque pueden perder el sabor con el tiempo.

Café

El café molido en bolsas opacas puede durar años por su falta de humedad y su alta acidez.

Miel

La miel dura literalmente para siempre: es muy ácido y tiene poca humedad, por lo que su duración es indefinida. Como mucho puede cristalizar, pero eso no afecta a su sabor.

Vinagre

Al igual que ocurre con la sal, el vinagre es un conservante natural y él en sí mismo no caduca, debido a su acidez.

Aceite de oliva

Este producto natural tampoco caduca y, conservado en un lugar fresco y seco, puede durar años, si bien algunas de sus cualidades pueden perderse.