El centenario Valencia ganó la Copa del Rey con una superioridad letal y por 1-2 sobre un Barcelona que mostró todas sus carencias en 90 minutos. El conjunto de Marcelino salió enchufado desde los instantes iniciales y maniató al vigente campeón de Liga, que cerrará la temporada con un título pero muy tocado tras caer en Champions como lo hizo y ceder este torneo. Los ché, con su octavo título copero, cierran el año de su centenario a lo grande.



Ya en el minuto 3, Rodrigo demostró que iban muy en serio a por la Copa. La pifia de Lenglet en la cobertura permitió que el internacional español se plantase ante Cillessen, pero su disparo se encontró con un Piqué que salvó sobre la línea.



Este aviso no sirvió de toque de atención para el Barcelona, que vio cómo les dejaban al borde del KO en dos contras perfectas. En la primera, Gayà ganó la espalda a Sergi Roberto para centrar a Gameiro, y el francés remató con un gran disparo desde la medialuna del área. Poco más de diez minutos después, otra contra supuso el 0-2 para los valencianistas. Esta vez fue Carlos Soler quien se convirtió en un Fórmula 1 para ganarle la carrera a Jordi Alba y ceder a Rodrigo que, esta vez sí, acertó a rematar de cabeza.



No fue hasta la recta final de la primera parte cuando apareció Messi, que en dos ocasiones consecutivas probó a un Jaume muy seguro bajo palos en las pocas ocasiones que tuvieron los blaugrana en la primera mitad.



Valverde movió el banquillo en el descanso, cuando dejó a Semedo y Arthur en el vestuario y sacó a Malcom y Arturo Vidal. Estos cambios dieron más físico y mordiente a los culé, pero fue el de siempre, Messi, quien avisó al Valencia de que esto no había acabado. Rozando la hora del partido, se sacó una genialidad en forma de regate a Gayà y disparo con el exterior directo a la escuadra, que se estrelló en la madera.



Esta oportunidad hizo creer al Barcelona, especialmente después de la lesión que hizo retirarse a Dani Parejo. El capitán del Valencia había sido clave hasta el momento, y hasta este partido lo había jugado todo y casi todos los minutos. Su sustituto, Kondogbia, salió con ganas de dejar huella... literalmente, como demostró una fea entrada sobre Lenglet que le valió la amarilla, avisada a Undiano Mallenco por el linier.



A 20 minutos del final, el Barcelona por fin vio portería. Lenglet cabeceó un córner que dio en el palo y el rechace llegó a las botas de Messi, que no perdonó. El gol dio alas a un Barcelona que con Malcom empezó a ganar más espacios, toda vez que Rakitic se quedó en el banquillo (muy enfadado en el cambio) para que saliera Aleñà.



El último cuarto de hora se le hizo eterno al Valencia. Sin Parejo se habían quedado sin pulmón ni metrónomo que pusiera ritmo en el campo, lo que hizo que el Barcelona ganara metros... pero no tranquilidad. Con Gerard Piqué de '9', el Barcelona se volcó arriba e hizo sufrir de lo lindo al Valencia.



Guedes perdonó en el 93', pero el Barcelona ya lo tenía perdido: el Valencia, campeón de Copa.