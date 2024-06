Peleteiro cambia de opinión sobre el racismo en España: "Antes decía que no era un país racista, ahora no puedo decir lo mismo"

Tras haber conseguido la medalla de oro en triple salto en el Campeonato de Europa de Roma, Ana Peleteiro sufrió varios ataques racistas a través de sus redes sociales, a los cuales respondió sin pelos en la lengua: "Como les gusta el himno de España, mañana vamos a estar todos con la mano en el pecho y el 'lololo' sonará en todos los colores".

🥇 Salta mucho. Es carisma puro. Es Ana Peleteiro-Compaoré.



𝙔 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 𝙔𝘼 𝙀𝙎 𝙏𝘼𝙈𝘽𝙄𝙀́𝙉 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙀𝙊𝙉𝘼 𝘿𝙀 𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝘼 𝘿𝙀 𝙏𝙍𝙄𝙋𝙇𝙀 𝙎𝘼𝙇𝙏𝙊



¡Qué concurso con un incontestable 14,85m que la pone en la cima continental! #Roma2024 pic.twitter.com/zx22COLTwm — Teledeporte (@teledeporte) June 9, 2024

En una entrevista con 'Relevo', la atleta ha repasado su reacción a los insultos contra su persona: "A mí ahora no me afecta, aunque a la gente le cueste entenderlo. He sido criada por dos personas gallegas también, con cultura gallega. Soy más española que la gran mayoría de los españoles. Me siento súper española, siempre lardeo de la suerte que tengo de vivir en España", aseguró Peleteiro, quien ha vivido en diferentes países, y que de su experiencia remarca: "Obviamente hay tontos en todos lados".

La deportista gallega subió un vídeo a TikTok con otros atletas negros, la mayoría, españoles, en el que varias personas publicaron comentarios de odio, por lo que Peleteiro desactivó los comentarios, y en la entrevista con el mencionado medio, pidió "una ley antirracismo real, que realmente haya un castigo y una pena para estas personas" en España.

La saltadora también expresó una nueva visión sobre la discriminación en España: "Así como antes, por el bien de mi país, decía que no consideraba que España era un país racista sino clasista, ahora no puedo decir lo mismo", sentenció.