Vinícius se pronuncia tras la condena a tres aficionados del Valencia: "Soy un atormentador de racistas"

Tres aficionados del Valencia han sido condenados este lunes, en una resolución inédita en el futbol español, por haber proferido insultos racistas en Mestalla contra Vinícius Jr, futbolista que horas después de conocerse la noticia celebró la decisión con un contundente comunicado en sus redes sociales.

El futbolista compartió su mensaje en la red social 'X' en respuesta al comunicado oficial del Real Madrid en el que fue anunciada la resolución final. "Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol", arranca una carta de celebración en la que aprovecha para mandar un mensaje al los racistas.

"Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros", advirtió.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir...", cerró tajante en un escrito que pone fin a lo ocurrido en Valencia, pero no a la lucha contra el odio liderada por el futbolista merengue.

Vinícus no fue el único en celebrar el escrito, también lo hizo Javier Tebas, presidente de LaLiga, al tildar de "gran noticia para la lucha contra el racismo" esta resolución.

Por otro lado, la defensa de uno de los condenados también se mostró conforme con el resultado, aunque destacó los complicados momentos vividos por los seguidores durante todo el proceso judicial.