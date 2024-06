Ana Peleteiro responde a los ataques racistas tras ganar el oro: "Como les gusta el himno... mañana va a sonar en todos los colores"

No han sido días fáciles para la atleta española Ana Peleteiro, víctima de numerosos ataques racistas a partir de una publicación en sus redes sociales. Pero la atleta española no olvida y, tras denunciarlos públicamente, este domingo dedicó unas palabras a sus 'haters' después de conseguir su último éxito deportivo en el Campeonato de Europa de Roma, el oro en triple salto.

La gallega logró un salto de 14,85 con el que pulverizó las marcas de sus rivales y se colgó en oro en la gran cita a falta de poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras colgarse el oro, Peleteiro atendió a los medios, ante los que pronunció su guiño a aquellos que le habían dedicado insultos a través de las redes sociales.

"Como les gusta el himno de España, mañana vamos a estar todos con la mano en el pecho y el 'lololo' sonará en todos los colores", pronunció la atleta ante los micrófonos en su valoración de la mágica noche vivida en la capital italiana.

"Estoy para llegar los 15 metros, pero me falta un poco. Pero lo que he soñado es como está ocurriendo. Si no salió hoy es porque no tenía que salir hoy. Estar hoy aquí es volver a rozar esa Ana, volver a ser competitiva...", analizó sin miedo a ponerse retos a sí misma para los siguientes saltos. "Con 15 metros soy medalla de oro. No quiero más bronces, bueno, si me viene lo cojo, pero quiero algo más, ya toca", zanjó en lo que respecta a sus expectativas en París.

Necesitaba ver a mi niña

Y es que, más allá del tozudo entrenamiento para volver a su mejor nivel, Peleteiro desveló que contó con 'una ayuda extra' en el momento de su salto ganador: "Necesitaba ver a mi niña, la vi en el cuarto salto y me salió. Me llenó de fuerza y sabía que lo tenía. Estaba teniendo un pequeño fallo técnico, me concentré mucho, visualicé y salió, pero no tenía ninguna duda", zanjó la triunfal saltadora.