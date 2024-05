Las claves de la llegada de Mbappé al Real Madrid: menos dinero, pérdida de estatus y después de la final de Champions

El futuro de Kylian Mbappé está este sábado un paso más cerca de resolverse después de que el francés haya hecho oficial su adiós al Paris Saint-Germain: tras más de un lustro de culebrón, el camino del delantero parece estar a punto de cruzarse con el del Real Madrid. Su aterrizaje en el Bernabéu, eso sí, será muy diferente a como hubiese sido en 2022, cuando decidió renovar con el PSG y rechazar la oferta del club blanco.

"Es duro y nunca pensé que sería tan difícil anunciarlo, dejar mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que siempre he conocido, pero creo que necesitaba esto, un nuevo reto, después de siete años" defendiendo la elástica del conjunto parisino, anunció él mismo a través de un vídeo de cuatro minutos que le sirvió para despedirse del club y su afición.

El anuncio oficial y su presentación

La prioridad de la entidad merengue ahora mismo no es otra que la final de Champions League que el equipo de Ancelotti disputará el próximo 1 de junio en Wembley, donde tratará de alzar su decimoquinta Copa de Europa. De esta manera, si Mbappé termina firmando por la escuadra de Concha Espina, no se haría oficial hasta pasada esa fecha, aunque la idea es comunicarlo antes de que arranque la Eurocopa (14 de junio).

Respecto a cuándo podría ser presentado ante su nueva hinchada, sigue siendo una incógnita: todo apunta a que no será antes de Alemania, cuando aún seguirá siendo, legalmente, jugador del PSG, y habría que esperar mínimo hasta julio, una vez haya finalizado el campeonato europeo de selecciones.

Sin el estatus de 'megaestrella'

El francés, además, ya no llegará con el estatus de años pasados: la explosión de Vinícius, gran líder del conjunto merengue y candidato al Balón de Oro esta temporada, y la irrupción de Jude Bellingham, que en su campaña de debut ha hecho 22 goles en Liga y Champions, dejan al '7' del PSG sin la condición de 'megaestrella' del proyecto merengue.

¿Crees que el Real Madrid debería fichar a Mbappé? Sí, el Real Madrid siempre debe fichar a los mejores. No, el Madrid ya tiene a Vinícius y Bellingham. No lo sé, me es indiferente.

Con el brasileño y el inglés, escudados por un Rodrygo que siempre aparece en los momentos grandes y por un Joselu que le ha dado al equipo el pase a la final, y desde el 'no' de Mbappé, el Real Madrid ha alcanzado dos finales europeas en tres años —seis en una década—, lo que deja claro que la incorporación de Kylian ya no es tan necesaria como lo era entonces, cuando el madridismo estaba huérfano de un gran astro.

Un contrato diferente: ganará menos que en 2022

Todos esos factores han provocado que Florentino Pérez retirase la oferta que puso al delantero sobre la mesa en 2022, cuando también podía llegar libre, para modificar sus condiciones: el capitán de la selección francesa tendrá un salario inferior al que habría tenido entonces, cercano a lo que cobran Vinícius y Bellingham, y mucho menor a lo que ganaba en París, donde se embolsaba 72 millones por temporada.

La prima de fichaje que percibirá Mbappé, además, también será menor: unos 40 millones de euros podría embolsarse el galo por firmar con el Real Madrid, según informó Josep Pedrerol en El Chiringuito el pasado mes de febrero. En cuanto a los derechos de imagen, el club madridista repartirá las ganancias por los nuevos patrocinios —en los que ya trae, Kylian se queda el cien por cien— que firme el futbolista de la siguiente manera: un 80% para él y un 20% para el club.

El dorsal que lucirá de blanco

Durante mucho tiempo, todo el planeta fútbol daba por hecho que Kylian Mbappé heredaría en el Real Madrid el '7' de Cristiano Ronaldo. Pero eso ya no ocurrirá: el '7' ahora es de Vinícius. Otro número de estrella, el '11', le pertenece a Rodrygo. Y el '10' es de Modric, a la espera de lo que ocurra con el croata, que termina contrato esta temporada pero parece que seguirá un año más. El '9' sigue libre y, salvo sorpresa, el francés podría repetir la historia de CR7 luciendo ese número en su primera campaña de blanco.

Los Juegos Olímpicos de París

"Siempre he dicho que para mí son especiales y me gustaría estar. Pero la decisión final no me pertenece a mí. Todo está en manos de otra persona. No tengo ninguna noticia sobre si me van a dejar ir. Si voy será un sueño. Si no, la aceptaré", es lo último que ha dicho Mbappé sobre su presencia en la cita olímpica.

Eso es, hasta el momento, lo único que se sabe al respecto. Desde Francia, eso sí, lo están intentando con todo: "He metido la máxima presión al que dicen que será su nuevo club", aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, este jueves. "Espero de verdad que todos los clubes europeos den libertad a sus jugadores", había dicho ya unos días antes.