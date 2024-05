'El Monstruo' Inoue se hace más grande ante Nery para mantener el cinturón de supergallo

La leyenda de 'El Monstruo' Naoya Inoue (27-0-0, 24 KO) sigue creciendo: el boxeador japonés noqueó a Luis Nery (35-2-0, 27 KO) en un combate espectacular frente a su gente, en el Tokyo Dome, para mantener el cinturón del peso supergallo —también tiene en su poder los de minimosca, súpermosca y gallo—.

Hizo falta esperar al sexto asalto para ver sobre la lona al 'Pantera', que volvía al país nipón tras haber sido vetado por haber dado positivo en el control de dopaje y no haber dado el peso en sus dos peleas ante Yamanaka, al que terminó tumbando, pero mereció la pena.

No fue una pelea fácil para Inoue, que besó el suelo por primera vez en su carrera al recibir un croché de izquierda del mexicano en el primer asalto. Lejos de asustarle, "es lo que me ha dado la motivación", aseguró el nipón. No mintió, pues respondió a su rival con la misma moneda en el siguiente round: tiró a Nery con una derecha a la contra, pero el aspirante al título se levantó.

El igualadísimo intercambio de golpes siguió adelante: el azteca estaba bien posicionado en el ring, y el japonés sacó a relucir varias derechas, pero ninguno bajaba la guardia. Hasta el quinto asalto, cuando 'El Monstruo' encontró un resquicio en su rival y le mandó a la lona con un croché de izquierda.

Nery se levantó y, aunque Inoue intentó cerrar la pelea, aguantó un round más. Al sexto, el Pantera no pudo contener más la embestida del gran campeón, que le llevó contra las cuerdas para conectar una combinación de golpes y terminar por tumbarle con un derechazo que ya es parte de los libros de historia del boxeo.