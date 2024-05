El boxeador Antonio Barrul explica su agresión en un comunicado: "Llegué a tal punto que no me pude contener..."

Antonio Barrul, promesa del boxeo español que protagonizó una pelea en un cine de León, compartió este lunes un vídeo en el que explicó su versión de los hechos ocurridos en la sala y volvió a disculparse públicamente —como ya hizo en la propia sala y ante los medios de comunicación en varias entrevistas concedidas este mismo lunes— por haber utilizado la violencia contra un hombre que maltrataba a su mujer en un ambiente infantil.

"Mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos del pasado miércoles que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño, el hombre era demasiado violento contra su mujer. La amenazaba, ella se intentaba separar y ella continuaba", dice en el arranque de un vídeo difundido en X (antes Twitter) por Ceciarmy.

"A la media hora de película se levantó y enganchó a la mujer por el cuello y la zarandeó, mientras que en el forcejeo dio un golpe a una niña. No me pude contener más, me levanté para decirle que se marchase y que eso que estaba haciendo delante de niños no era normal. Entonces él se volvió loco y arremetió contra mí, me empezó a amenazar e insultar. Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo y me pidió que me sentase. Me senté y él se fue para la zona de la pantalla", continúa su relato antes de explicar el motivo de su intervención.

"Ese momento fue increíble, me empezó a insultar y a amenazar de una manera muy fuerte. Yo bajé a decirle que se marchase y a pedir a los empleados del cine que llamaran a seguridad. Pero él no paraba con las amenazas y me entró un impulso. Pensé: 'Ha golpeado a una mujer, a una niña, mi mujer y mis hijos llorando, me está dejando en evidencia con sus provocaciones...'. Entonces llegué a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento", reflexiona.

Estoy en contra de la violencia de género al 100%

Por último, Barrul dejó una disculpa final similar a la que ya dio en la sala de cine: "Estoy en contra de la violencia de género al 100% y esto no se puede consentir. Como dije en el cine, que pedí perdón públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos los niños que hayan visto el vídeo les digo que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie", zanja su comunicado.