El boxeador Antonio Barrul, tras la pelea en un cine: "No justifico la violencia, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea"

El pasado miércoles, dos hombres protagonizaron una pelea en un cine de León mientras la sala proyectaba una película infantil. Visualizando la cinta había, como era de esperar, numerosas familias con menores que tuvieron que presenciar el escándalo.

Este lunes, Antonio Barrul, uno de los protagonistas del episodio violento y una de las grandes promesas del boxeo español ha atendido, en directo, a Vamos a ver, desde donde ha recalcado estar en contra de la violencia.

"Pegó a su mujer y a una niña que no tenía nada que ver. A mí me amenazó y, aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo", ha explicado Antonio.

"Siento lo ocurrido, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha agregado Antonio que, además, ha destacado que el hombre no paró de insultar y agredir a su pareja durante toda la proyección: "En un momento dado, me giré y vi que la estaba agarrando del cuello".

"En el forcejeo con ella, él le dio un golpe a una niña. Le pedí que se marchase de la sala y empezó a insultarme a mí delante de mis hijos. Intenté aguantarme, pero seguía", ha señalado el boxeador, que también pidió en repetidas ocasiones al personal del cine que actuasen o avisasen al personal de seguridad.

"Esa persona necesita ayuda porque mentalmente no está bien. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha sentenciado Antonio. Finalmente, Patricia Pardo ha recalcado: "Pienso que, al final, van a decir que hacemos apología de la violencia en este programa y no es así, pero yo te escucho habla y quiero decirte que, como mujer, si me veo en una situación así, me gustaría que estuvieras allí para defenderme".