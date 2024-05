Charles Oliveira ya tiene un nuevo retador, pero su entrenador le pide que no precipite su regreso

Hace apenas dos semanas el luchador Charles Oliveira volvía al octágono de la UFC para enfrentarse a Arman Tsarukyan en UFC 300. El brasileño perdió por decisión dividida ante el joven armenio, que le arrebató el puesto número 1 en el ranking de las 155 libras. El que fue campeón del peso ligero en 2021 ya ha recibido la llamada de Mateusz Gamrot —el número cinco— para pelear este verano, pero el entrenador de 'Do Bronx' le ha aconsejado que no se precipite en su regreso a la competición.

A pesar de que un posible combate entre Oliveira y Gamrot tiene todo el sentido del mundo, pues Oliveira es el mayor finalizador de la UFC y 'Gamer' es uno de los mejores wrestlers del peso ligero, no está claro si el excampeón aceptará el reto. Durante una entrevista en el canal de Youtube de Ag.Fight tras la derrota contra Tsarukyan, el brasileño confesó que Diego Lima, su entrenador, le ha pedido que sea cauto a la hora de valorar su regreso al octágono.

Arman Tsarukyan y Charles Oliveira en UFC 300 X @ufc

"Salí de ahí con ganas de pelear y seguir con esa mentalidad de pelear… quería competir en la Semana Internacional de la Lucha, que es en junio, y Lima me paró, me dijo 'cálmate y respira'", reveló Do Bronx. "El equipo me ha dicho que me tome un respiro, así que eso es lo que estoy haciendo: respirar y estar tranquilo", aseguró el luchador de Sao Paulo.

Por su parte, a Gamrot no parecieron importarle las recomendaciones del entrenador de Oliveira, pues poco después de que se publicara la entrevista, el polaco respondía en redes con un: "¡¡¡Vamos!!! Estoy listo para julio/agosto". El duelo entre el excampeón y 'Gamer' tendría un interés añadido porque precisamente Gamrot derrotó a Tsarukyan en una igualada pelea en junio de 2022 que —momentáneamente— frenaban las aspiraciones del armenio.

Cambio al peso wélter

Otra de las cuestiones que Charles Oliveira está valorando sería la de subir una categoría de peso y competir en el peso wélter. "Tenemos que pensarlo y discutirlo. Hablar con la compañía y pensarlo, ¿por qué no subir de peso y hacer una gran pelea? Una pelea que hará historia, una pelea que tendrá sentido y traerá dinero, ¿por qué no?", afirmó el veterano luchador.

Y es que Diego Lima ya había adelantado que en las 170 libras hay un luchador con el que Oliveira estaría muy interesado en pelear y no es otro que el irlandés Conor McGregor. Por el momento, habrá que esperar para ver lo que ocurre.