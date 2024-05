Tatiana Suarez, lista para pelear por el cinturón contra Weili Zhang: "Puedo imponerme a ella"

Tatiana Suarez es una de las luchadoras más prometedoras del peso paja de la UFC, donde es la número uno en el ranking. La estadounidense de ascendencia mexicana, que todavía está invicta con un récord de 11-0, ya tiene la vista puesta en el cinturón. Suarez —que volvió a competir en 2023 tras recuperarse de un cáncer— está convencida de que podrá vencer a la actual campeona, la china Weili Zhang, que en UFC 300 defendió el título de manera exitosa ante Yan Xionan.

"Estaría muy emocionada de pelear contra Weili cuando me llegue la oportunidad, porque ella ha tenido ya un par de actuaciones muy dominantes y quiero ponerme a prueba con ella", reconoció Suarez en una entrevista en MMA Junkie Radio. A principios de 2023 Suarez —que también compite en el peso mosca— se enfrentó a Montana de la Rosa y la venció por sumisión con una guillotina en el segundo asalto. Y exactamente lo mismo sucedió en verano cuando se enfrentó a la brasileña Jéssica Andrade.

Tatiana Suarez venció a Montana De La Rosa por Sumisión (Guillotina) a los 2:51 del Round 2. pic.twitter.com/H9nY4H4D4q — MMA Team (@MMATeam100) February 26, 2023

La luchadora estadounidense de MMA, que acumula ya seis victorias por sumisión, es letal en el suelo y está convencida de que es superior a la campeona china, de quien comentó su última actuación durante la entrevista. "Sabía que Weili sería capaz de superarla, aunque Yan —sin ser buena en la lucha— consiguió un par de derribos", explicó. "Solo ver eso me demuestra que creo que puedo imponer mi voluntad contra ella, y mi lucha es muy, muy buena. Creo que lo haría bien como siempre lo he sabido", aseguró.

Para Suarez, el combate entre Zhang y Xiaonan sirvió para que la campeona dejara ver un poco más sus cualidades y su rendimiento. "Creo que lo hizo bien, sacó provecho como yo creía que haría. Sabía que ganaría en la lucha, simplemente porque Yan no es tan buena en el suelo. No tengo nada en contra de ella, es decir, es una gran striker, pero no es nada buena en el suelo”, comentó Suarez.

Por el momento la UFC no ha confirmado cuándo volverá a ponerse en juego el campeonato de peso paja. No obstante, una vez que Weili Zhang se recupere de su última actuación, no hay duda de que Suarez es la gran aspirante al título.