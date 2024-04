Tsarukyan vence a Oliveira por decisión dividida en UFC 300 pero no convence

Charles Oliveira y Arman Tsarukyan protagonizaron en UFC 300 uno de los duelos más esperados por la afición de las MMA. El luchador armenio se llevó el triunfo por decisión dividida en un combate con el que Tsarukyan se consolida como uno de los siguientes aspirantes al título del peso ligero dominado por el campeón Islam Makhachev. No obstante, el joven luchador no se lució como era de esperar ante el ex campeón brasileño, que estuvo a punto de finalizar la pelea en dos ocasiones.

La segunda pelea de la cartelera principal de UFC 300 comenzó con la emoción que se le presupone a cualquier combate de Charles Oliveira. Y es que el brasileño, con el récord de finalizaciones en la UFC, se pudo haber llevado el triunfo en los primeros instantes de la batalla con una guillotina que pilló por sorpresa a Arman Tsarukyan. Aunque la llave estaba muy cerrada, el armenio sobrevivió de milagro. Entonces, Tsarukyan consiguió también revertir la posición y en la segunda mitad del asalto dominó desde la montada. Una patada ilegal de Oliveira pareció poner en peligro la continuidad del combate, pero tras comprobar que el armenio estaba bien, el árbitro dejó continuar.

El segundo asalto fue claro para el armenio, que antes de llevarse el combate al suelo, tuvo tiempo de ofrecer un poco de espectáculo con una patada espectacular en hacha —kakato— con la que el joven luchador hizo un alarde de flexibilidad y fuerza. Finalmente, llevó a Oliveira al suelo y de nuevo, domina desde la montada. A pesar de que 'Do Bronx' intentaba por todos los medios controlar los brazos de Tsarukyan, éste consiguió conectar sus letales codos y cortar el rostro del ex campeón.

En el tercer round siguió dominando Tsarukyan, a quien se veía con mucha más energía y rapidez que a su rival, aunque no pudo sentenciar el pleito con una finalización. De hecho, fue Oliveira el que justo al final casi da el campanazo con otro intento de sumisión que mantuvo en vilo al público del T-Mobile Arena de Las Vegas. Sin embargo, Do Bronx estaba ya demasiado cansado y el armenio aguantó hasta el pitido final.