Polémica arbitral en el Barça - Valencia: desde la roja a Mamardashvili a la rajada de Rubén Baraja sobre el gol de Lewandowski

El Barça se impuso al Valencia este lunes en el último partido de LaLiga de esta jornada y vuelve a la segunda posición de la tabla de la clasificación tras derrotar a los de Baraja por 4-2, los cuales terminaron con 10. Un encuentro en el que la polémica arbitral, así como la gran actuación de Lewandowski, fueron los grandes protagonistas de la noche.

La primera acción controvertida la protagonizó Ronald Araújo, quien en el minuto 38 arrolló dentro del área a Peter Federico, que había logrado controlar un larguísimo pase de Mamardashvili; Pepelu se plantó ante los once metros y, con un lanzamiento centrado y fuerte, engañó a Ter Stegen.

El uruguayo trató de resarcirse poco después con un remate al palo, justo antes de que el encuentro diese un vuelco en el tiempo extra, cuando Mamardashvili, fuera del área, tocó el balón con la mano y vio la roja directa.

En la segunda parte, cuando solo habían transcurrido apenas unos minutos, Lewandowski cabeceara en el primer palo un córner servido por Gündogan. Los jugadores del Valencia reclamaron fuera de juego posicional de Fermín. No obstante, no lo contempló así el videoarbitraje, que acabó por validar el gol.

Asimismo, en la acción justo anterior al gol del polaco, Íñigo Martínez había tirado a Peter Federico dentro del área y muchos reclaman que eso es un penalti residual, tal y como establece el CTA.

El entrenador del Valencia, no dudó en comentar en la rueda de prensa posterior al encuentro lo que opinaba sobre el posible fuera de juego de Fermín: "Él está en fuera de juego, otra cosa es que el árbitro considere que es posicional o no, que no participa. Tendría que ver otro tipo de situaciones que se han dado de ese tipo en otros partidos para valorar por qué no ha pitado fuera de juego".