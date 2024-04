El Mutua Madrid Open fastidia la Champions a Rafa Nadal: "No creo, ¿no?"

Rafa Nadal ganó este lunes una 'vida extra' en el Mutua Madrid Open tras vencer a Pedro Cachín, un partido que le dio billete para la disputa de los octavos de final ante Jiri Lehecka este martes, justo al mismo tiempo que su equipo, el Real Madrid, disputará la ida de las semifinales de la Champions League ante el Bayern en el Allianz Arena, un partido que no tenía pensado perderse, pero que finalmente no verá por culpa de la organización del torneo.

Sobre esa posible coincidencia fue preguntado en tono de broma en la entrevista a pie de pista, justo tras eliminar al tenista argentino en un duro partido de más de tres horas, realizada por Tomás Carbonell. La respuesta de Rafa, desenfadada, fue oro puro: "Lo primero es lo primero, pero no creo, no lo creo", dijo para dejar claro que no se perdería el crucial partido por nada del mundo.

Sin embargo, apenas minutos después llegó la confirmación oficial de los horarios de este martes, un movimiento del torneo dirigido por Feliciano López (madridista y buen amigo de Rafa Nadal) que frustró todos los planes del balear.

Y es que, finalmente, Nadal competirá en el segundo turno de la noche, es decir, después del partido programado para las 20.00 horas entre Madison Keys y Ons Jabeur, aproximadamente en torno a las 22.00 horas de la noche de este martes.

Este movimiento de la organización ha sido criticado por muchos aficionados que ven negativa la coincidencia del horario del partido de fútbol con el de Rafa Nadal, sin embargo, tal y como apuntan algunos medios, en la decisión habría pesado especialmente la petición del equipo de Nadal de retrasarlo lo máximo posible para tener más tiempo de descanso.