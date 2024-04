Garbiñe Muguruza responde a quienes la critican por su aumento de peso: "Si ya no entreno, ¿qué voy a hacer?"

Garbiñe Muguruza anunció este sábado su retirada del tenis profesional a sus 30 años después de estar alejada de las pistas desde febrero de 2023. La ya extenista fue una de las invitadas a los Premios Laureus que se celebraron este lunes en Madrid, en los que se atrevió a responder a aquellos que critican su aumento de peso tras anunciar su retirada de las pistas.

"Oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar, el régimen de entrenamiento es extremadamente duro, la verdad, entonces cuando uno vive más la vida y te relajas, quieres disfrutar de ella, ¿no? Y ese físico de atleta olímpica, ya sabemos todas que... A ver, vamos a ser claras. Lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida", explicaba a Europa Press en la alfombra roja de los premios.

Asimismo, Muguruza reconocía que a la hora de tomar esta decisión, había pesado más su vida personal: "Mi retirada es algo que hacía tiempo que iba digiriendo mes a mes, hay que saber también cuándo pasar capítulo, ¿no? Eso es muy importante. Yo sentí que era un buen timing en mi vida. Ahora quiero un cambio en mi vida, una boda, un perro..."

"El tenis profesional es muy duro y también es un alivio, no tener que estar sufriendo con lesiones. Yo también he sufrido mucho del cuerpo, es duro y estoy contenta, es un buen timing para retirarme", añade sobre que no se arrepiente de su decisión y que ya está pensando en el futuro.

Garbiñe Muguruza salud mental. Premios Laureus Garbiñe Muguruza, en los Premios Laureus. (20minutos)

Así, la ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, deja claro que, a partir de ahora, quiere centrarse en su vida personal y que, por ello, ha decidido alejarse de la competición.

Sobre la salud mental en el deporte, Muguruza cree que son los propios deportistas los que tienen que buscar ayuda. "Depende mucho del deportista. El deportista tiene que tomar responsabilidad y buscar ayuda, como de un psicólogo deportivo. Las herramientas están ahí y hay que utilizarlas. Todos sabemos que es duro", explicó.