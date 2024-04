Ancelotti, sobre las críticas al juego defensivo del Real Madrid ante el Manchester City: "No he encontrado a ningún madridista triste..."

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la rueda de prensa previa al Clásico del fútbol español en el que se enfrentarán el conjunto blanco y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El técnico italiano ha hablado sobre la clasificación de su equipo a las 'semis' de Champions, el estado físico de la plantilla de cara al final de temporada, el futuro de jugadores como Nacho, Modric o Mendy, o el gran nivel que están mostrando ciertos jugadores del Barça, como es el caso de Cubarsí y Lamine Yamal.

Carletto quiso hacer referencia a las críticas que se han producido debido al planteamiento y al método de clasificación del Real Madrid en el Etihad Stadium frente al Manchester City: "No me sorprende. Cada uno es libre de opinar. Hay que manejar bien tener la pelota y no tenerla. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista triste. Háblame del mar, marinero...".

"El Madrid tuvo que defenderse ante el mejor equipo del mundo y, hay veces, que te somete el rival. Defendimos muy bien, son situaciones del juego que hay que dominar. Mañana tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es", añadió Ancelotti.

Asimismo, el italiano bromeó acerca de volver a utilizar el sistema que empleó en el Etihad: "Es un sistema que no descartamos desde el principio cuando faltan cinco o seis minutos para el final. Puede que incluso seis o siete. Incluso dos porteros, pero el autobús no se puede...".

Por otro lado, también quiso hacer referencia a la gran temporada que está realizando el conjunto blanco: "De momento lo estamos haciendo muy bien. El pastel está preparado, pero falta la guinda. En este mes tenemos que conseguirlo. Además, hemos recuperado a Militao y Courtois, solo nos falta Alaba".

Ancelotti habló acerca del futuro de Mendy, Nacho y de la poca actividad de Modric durante los encuentros. "Mendy tiene contrato. Es muy importante para nosotros", recalcó. Asimismo, reconoció que el croata "nunca aceptará ser un repulsivo", puesto que tiene "las mismas ganas de siempre" de triunfar con la camiseta blanca.

Carletto, además, ha querido mostrar su punto de vista de cara a los rumores producidos por una posible marcha de Nacho al final de temporada: "Su futuro lo decide él. Hizo un partido espectacular, del defensa de primer nivel que es. Solo hay que respetar sus decisiones. Ya saben lo que nostros pensamos".

Por último, el míster madridista alabó a Lamine Yamal y a Cubarsí, dos de los jugadores más prometedores del Barça: "Habla muy bien de ellos lo que están haciendo con esas edad. Es muy importante mezclar bien la juventud y veteranía".