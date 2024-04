Joao Cancelo denuncia graves insultos tras la eliminación de Champions: "Han llegado a desear la muerte a mi hija por nacer"

Los jugadores del FC Barcelona atraviesan por un mal momento tras la eliminación de la Champions a manos del PSG. En el caso de Joao Cancelo, a la derrota se suman los graves insultos que está recibiendo en las redes sociales, tal y como ha desvelado en una entrevista a ESPN.

"A mí me dijeron de todo. Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen a la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea", ha afirmado el lateral del FC Barcelona.

"Ofenden a mi esposa, a mi hija que está por nacer, a mi bebé. Hoy el mundo es cruel y hay que saber vivir con eso. Desear la muerte a un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, pero que no hablen de mi familia. Que hablen de mí como jugador, no como persona", ha añadido.

Además, en su intervención el portugués ha valorado su grave error en el penalti a Dembélé durante la derrota del Barça ante el PSG en Montjuic: "Hice un penalti infantil, pero como estaba el partido, mi cabeza, y acepto las críticas. Esa noche no dormí. No pude porque teníamos la ilusión de llegar lejos. Al final cuando no ganas, personalmente tengo mucha dificultad en dormir porque siento que no hice mi trabajo bien".

"Fue un partido raro y el cómo perdimos fue lo que no me dejó dormir. La forma en la que perdimos. Siento que once contra once podíamos ganar", ha sentenciado el futbolista.