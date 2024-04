El surrealista contrato de pareja de Endrick y su novia, Gabriely Miranda: expresiones obligatorias, palabras prohibidas... y castigos

Apenas quedan unos meses para que Endrick vista la camiseta del Real Madrid. El delantero de 17 años continúa en el Palmeiras, donde es un emblema y el jugador más destacado del equipo, preparándose para la estrella mundial que en el entorno blanco esperan que sea.

En su carrera profesional es muy importante el apoyo de su entorno, más concretamente el de su pareja, la modelo Gabriely Miranda. El brasileño suele estar siempre acompañado de su novia y comparte muchas publicaciones con ella en las redes sociales.

Para que todo vaya viento en popa en su relación, ambos tienen que cumplir un contrato de pareja, según han desvelado en el podcast Pos Delas. En él establecen una serie de normas un tanto surrealistas que deben cumplir los dos.

Endrick y su novia no pueden utilizar ciertas palabras en sus conversaciones. Expresiones tan cotidianas como "Um", "Ejem", "Belleza" o "Vale" están vetadas en su relación. Por el contrario, están obligados a decirse "te amo".

Si no actúan de acorde a estas normas tendrán que cumplir una sanción. "El que no cumple con esto tiene que darle a la otra persona lo que quiera a fin de mes", afirmó el delantero, que ya se ha visto beneficiado de ello en alguna ocasión: "Le pedí unos móviles Apple y me los dio".