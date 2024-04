Guerra interna en el vestuario del Barça a las puertas del Clásico ante el Real Madrid

La eliminación europea ante el Paris Saint-Germain ha hecho caer a los infiernos al Barça: apeado de la máxima competición continental, se ha inmerso ahora en una guerra interna en el vestuario a las puertas del Clásico ante el Real Madrid tras el cruce de declaraciones entre Gündogan, Koundé y Araujo.

El exfutbolista del Manchester City se mostró muy crítico con la acción que provocó la expulsión del uruguayo en el minuto 30 de partido ante el PSG, cuando el marcador era favorable a los culés (1-0) y el equipo de Xavi Hernández estaba virtualmente clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones, lo que ha levantado ampollas en la plantilla.

"Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", valoró el centrocampista alemán, que añadió que "quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido".

Gündogan, además, también consideró "otro error" la actuación defensiva del equipo en gol de Vitinha (1-2): "Hay que salir a cerrarlo. No hay que dejarle chutar. ¡Estaba libre! No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un tres contra tres después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió y si lo hizo, fue tarde".

Esas declaraciones provocaron la reacción, prácticamente inmediata, de Jules Koundé, que, a través de sus redes sociales, expresó "una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo", y dejó un mensaje que sonó a recadito para Ilkay Gündogan: "Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre".

La polémica ha seguido este jueves con las palabras de uno de los protagonistas: Ronald Araujo. Preguntado por el 'palo' de su compañero, el defensa charrúa ha sido claro: "Prefiero guardarme lo que pienso, pero tengo códigos y valores que debo respetar".

"Estoy triste como todos los culés por la eliminación. Lo teníamos bastante en la mano. ¿La jugada? Es fortuita, es 50 por ciento y 50. Si la cobra me tiene que expulsar, si no la cobra no pasa nada. Responsable no me siento, pero sí al quedarse con 10 es algo importante", ha añadido.

La crisis, a las puertas del Clásico

La ruptura en el vestuario del Barça llega en el peor momento posible: a las puertas del Clásico ante el Real Madrid, fortalecido después de tumbar al Manchester City, vigente campeón, en los penaltis para clasificarse a las semifinales de Champions League.

El equipo de Xavi Hernández se mide al líder de la Liga este domingo (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de recortar puntos —ahora está a ocho— y evitar que el conjunto blanco cante el alirón antes de tiempo.