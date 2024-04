Crisis en el vestuario del Barça: Koundé responde a Gündogan tras el palo a Araújo

La eliminación del FC Barcelona de la Champions ha dinamitado la situación del club, que vivía unos últimos meses muy buenos. Tras la derrota ante el PSG en Montjuic, Gündogan echó la culpa a Ronald Araújo por hacer falta y ser expulsado a la media hora de partido. Horas después, Jules Koundé ha respondido a su compañero públicamente.

"Yo no sé si toca la pelota o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", afirmó el jugador alemán sobre la acción del defensa culé.

Sin embargo, esas palabras no han sentado nada bien en el vestuario blaugrana y el primero en pronunciarse sobre ello, aunque no directamente, ha sido el futbolista francés.

"Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers", ha escrito este miércoles Jules Koundé en sus redes sociales.

En esa publicación algunos compañeros de vestuario como Marcos Alonso, Sergi Roberto o Vitor Roque le han dejado su comentario con emoticonos de aplausos, demostrando que apoyan sus palabras.