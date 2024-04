Araújo, tras su expulsión en Champions frente al PSG: "El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro"

En el partido de vuelta de cuartos de final de Champions League entre Barça y PSG, uno de los momentos cruciales fue la expulsión de Ronald Araújo. El central vio la tarjeta roja de forma directa tras cometer falta sobre Barcola, cargando contra su hombro y golpeando su pierna, y al ser el último defensor en la jugada, el colegiado rumano István Kovács le mandó al vestuario durante la primera parte.

El uruguayo, visiblemente enfadado por la decisión, realizó varios gestos con la mano mientras salía del campo, implicando un 'robo'. Al día siguiente, Araújo volvió a mandar un mensaje, esta vez a través de sus redes sociales y mucho más comedido.

"El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría", se disculpó el defensa en su cuenta de Instagram.

"Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!", sentenció el jugador del Barça, quien recibió el apoyo de varios de sus compañeros de equipo y de la selección uruguaya. Alejandro Balde quiso reafirmar a su camarada: "El mejor", al igual que Vitor Roque: "Vamos irmão [hermano]". Darwin Núñez también se sumó: "Arriba hermano, sos crack".

Este mensaje llega en medio de la controversia alrededor de los comentarios de Gündogan, muy duro con Araújo tras su expulsión: "Yo no sé si toca la pelota o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol".