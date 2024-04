Xavi Hernández, de la pérdida de papeles en el campo a las críticas feroces al árbitro: "No es bueno para el fútbol quedarse con diez"

Xavi Hernández fue uno de los grandes protagonistas del partido entre FC Barcelona y Paris Saint-Germain, tanto durante del mismo como después, con la eliminación azulgrana. Al técnico se le vio desquiciado por las decisiones arbitrales y su enfado se trasladó tanto al terreno de juego como a la rueda de prensa, donde señaló al colegiado como el principal culpable de la derrota de su equipo.

Era para Xavi una noche importante, el día D. Después de dos temporadas de decepciones europeas, con eliminaciones en la fase de grupos -dos- y en la Europa League -otras dos, ante Eintracht de Fránkfurt y Manchester United- por fin parecía estar recuperando el conjunto azulgrana su prestigio europeo.

Líder del Grupo H, el Barça eliminó con cierta solvencia al Nápoles en los octavos de final. Pero la gran prueba era el PSG, uno de los equipos top de Europa de los últimos años, tanto por presupuesto como por calidad de la plantilla.

El 2-3 en el Parque de los Príncipes parecía confirmar la resurrección del FC Barcelona, su regreso a la élite. Pero en Montjuic todo fue diferente, y con el primer revés, Xavi Hernández inició una de sus noches más negras, completamente desquiciado en el banquillo.

La expulsión de Ronald Araujo provocó las airadas protestas del técnico de Terrasa en el banquillo, una jugada que fue rumiando durante el descanso y que le hizo salir totalmente desatado tras el descanso. Y en el minuto 56, una falta en el centro del campo señalada por el colegiado provocó que Xavi le diera una patada a una valla publicitaria delante del cuarto árbitro y de la que el colegiado principal se percató. El rumano Istvan Kovacs se percató y no lo dudó: le sacó la tarjeta roja al técnico azulgrana.

Todavía tenía ventaja en la eliminatoria el Barcelona, pero se quedaba entonces sin su entrenador para todo lo que quedaba de partido, que era casi toda la segunda parte. Los blaugranas fueron finalmente eliminados y Xavi saltó al campo -pese a su expulsión anterior- y se dirigió con actitud amenazante a uno de los asistentes, señalándole con el dedo. Después se fue a por el árbitro principal, con la intención de estrecharle la mano de manera irónica. El rumano Kovacs le evitó.

El árbitro, el único culpable

Si durante el encuentro, Xavi perdió los papeles y estuvo totalmente fuera de sí, tras él llegaron las explicaciones, alguna de ellas rozando lo surrealista. "Pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas", llegó a decir.

"Nos vamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Cuando jugamos once contra once, creo que estábamos bien situados en defensa. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Fue demasiado pitar roja en aquella jugada. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido", señaló.

Las críticas al colegiado rumano centraron la intervención de Xavi, que considera que la única razón de que el Barça fuera eliminado es la expulsión de Ronald Araujo. "Es una pena que el trabajo de una temporada se termine aquí por una decisión arbitral", aseguró el técnico en la entrevista posterior al encuentro. "Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal", añadió.

Finalmente, Xavi Hernández achacó la mala temporada del conjunto blaugrana, que no conquistará ningún título salvo que le remonte ocho puntos al Real Madrid en la Liga, a la mala suerte. "No estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales. Desde que estoy aquí, todo ha salido cruz. Pero todo, todo", concluyó.