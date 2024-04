El infierno de la afición del Atlético en su ingreso al estadio del Dortmund: "Nos tratan como delincuentes, no podemos ni respirar"

La afición del Atlético de Madrid desplazada a Dortmund tiene motivos más que suficientes como para estar más que molesta después de la eliminación de su equipo a manos del Borussia (4-2) y, sobre todo, tras sufrir un trato insultante -uno de tantos en los desplazamientos por Europa- por parte de la seguridad alemana en el ingreso al Signal Iduna Park.

Tras una hora de camino escoltados por la Policía y sin ningún incidente registrado durante todo el trayecto, los seguidores colchoneros llegaron a las puertas de acceso del feudo amarillo sin tener idea del "infierno" que iban a vivir justo antes de presenciar una nueva debacle del conjunto de Diego Pablo Simeone.

Los hinchas rojiblancos, nada más llegar al lugar, se toparon con tan solo cuatro puertas de acceso (de 50 centímetros cada una) para ingresar al estadio del 'muro amarillo'. Esto provocó minutos de una gran tensión entre los aficionados, discusiones, lentitud, nerviosismo y peligrosas avalanchas que no cesaron hasta que los miles de seguidores, entre ataques de pánico, ansiedad y enfado, consiguieron entrar al Signal Iduna Park.

Aficionados del Atlético entrando en el estadio del Dortmund. Aficionados del Atlético entrando en el estadio del Dortmund.

Una vez pasado el primer control, la seguridad alemana cachearía y pediría la identificación a cada persona para comprobar si coincidía -o no- el nombre de la entrada nominativa con el DNI del titular. "Nos meten en un corralito rodeado de vallas y luego tenemos que ir pasando con el DNI en la entrada", añadió unos de los aficionados.

Para poner en contexto la situación, se necesitó más de una hora y media para dar entrada a los 4.000 seguidores desplazados hasta la ciudad alemana. A falta de 15 minutos para que rodase la pelota, unas 500-600 personas aún estaban reclamando su acceso al estadio, tal y como ocurrió semanas antes frente al Inter de Milán en San Siro.

Durante la larga espera, los seguidores mostraron su punto de vista a las autoridades y a la seguridad del Borussia Dortmund. "Es una vergüenza"; "Tan solo cuatro puertas para 4.000 personas"; "No podemos ni respirar"; "Siempre igual, nos sentimos humillados cada vez que viajamos para ver a nuestro Atleti"; "Llevamos tres horas aquí y no hay manera de entrar". "A mí me han separado de mi hijo en la entrada; "Nos tratan como delincuentes"; o "Es un puto escándalo", entre otros, fueron algunos de los comentarios que pudieron escucharse entre los aficionados del Atlético de Madrid.