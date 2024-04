El increíble vídeo de un aficionado del Barça que se sabe todos los resultados del club desde 2013: ¡Es una enciclopedia futbolística!

Un aficionado sorprende tanto a un periodista de Movistar+ como a varios aficionados tanto Barça como del Cádiz al saberse todos los resultados del Barcelona desde el año 2013. El comunicador, que se encontraba en la previa del Cádiz - Barcelona de este fin de semana, le hizo un examen a un joven que se encontraba por allí y este acertó todos los resultados de partidos de su club de hace diez años que este le fue preguntando de manera aleatoria.

El periodista comienza a preguntarle resultados de partidos del club azulgrana de distintas temporadas y el joven comienza a acertar no solo cómo quedaron sino de quienes fueron los goles.

El primero es por el que le preguntan, es por el resultado entre el Deportivo 2 - Barcelona 4 de 2018. El aficionado contesta sin dudar ni u segundo, acertando el mismo y asegurando que Leo Messi anotó un hakc-tick en dicho encuentro y el otro fue de Coutinho.

El periodista continúa con el interrogatorio, el segundo el Barcelona 6 - Getafe 0 de marzo de 2016. En esta ocasión el joven afirma que a este partido acudió al estadio y, de nuevo, acierta cómo quedó su equipo: "2 goles fueron de Neymar, otro Arda Turan, otro Munir y también uno de Messi. Aunque hay uno que no me acuerdo quién lo anotó". No obstante, el chico no se acuerda de dicho gol porque fue en propia puerta. Eso sí, termina afirmando que en este encuentro Messi falló un penalti.

El siguiente por el que le pregunta el comunicador es el del Valladolid 1 - Barcelona 0 de 2014: "Ese partido lo pierde el Barça 1-0. El gol del Valladolid lo mete Rossi". Y, efectivamente, el chico vuelve a acertar.

El siguiente es el del Villarreal - Barça de 2019: "Ese partido quedó 4-4". Ante los numerosos aciertos del joven, los aficionados de ambos equipos que se encuentran al lado alucinan con su conocimiento futbolístico.

Por último, el periodista pide a la gente de su entorno que decidan ellos un partido y eligen el del Barcelona 5 - Espanyol 0 de 2015: "Fue la jornada 37. Metió un gol, Messi de falta, otro fue de Neymar, Luis Suárez marcó dos y el otro Rafinha". Es en ese momento cuando los aficionados felicitan a Marco Mateo, tal y como afirma que se llama que además también juega el fútbol en la posición de delantero.