El Manchester City temió una intoxicación alimentaria antes de enfrentarse al Real Madrid

El duelo de ida de los cuartos de final de la Champions entre Real Madrid y Manchester City (3-3) dejó boquiabierto al mundo del fútbol tras el espectáculo que ofrecieron ambos conjuntos sobre el tapete del nuevo Santiago Bernabéu.

No obstante, en dicho encuentro no pudo estar presente una de las grandes estrellas del equipo 'citizen', Kevin De Bruyne, que fue baja de última hora. El futbolista belga, horas antes del encuentro, sufrió problemas estomacales que lo obligaron a caerse del once titular de Pep Guardiola.

"Vomita. De Bruyne se siente mal. No sé si podrá jugar. Tuvimos una reunión y él estaba listo, pero cuando llegamos al vestuario comenzó a vomitar y vomitar. Se encuentra mal", explicó el propio técnico del City en una entrevista con TNT Sports antes del encuentro.

Jeremy Cross, días después, publicó en el medio de comunicación inglés Daily Star que De Bruyne cree que se intoxicó con algo que comió en el hotel del equipo horas antes del inicio. Dicho escenario inquietó, y mucho, al Manchester City, que le preocupaba que no fuera el único miembro que pudiese sufrir una "intoxicación alimentaria" en Madrid. Sin embargo, la supuesta intoxicación fue un caso aislado y no se propagó entre el resto de jugadores del conjunto de Pep Guardiola.