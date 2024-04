Xabi Alonso explica el momento que cambió su vida: "Tenía un plan por si no tenía éxito en el fútbol"

Xabi Alonso ha pasado en apenas unos años de ser el futbolista deseado por todos los clubes al entrenador revelación que todos los equipos quieren en su banquillo. Su brillante camino en la élite del once contra once es indiscutible, pero hubo tiempo, muchos años atrás, en el que el vasco no tenía nada claro su futuro.

Así lo confesó en una entrevista con la revista del club, Werkself, en la que reflexionó sobre esos primeros pasos en la Real Sociedad, labor que compaginaba con el estudio en la universidad.

"Estudiaba y de paso pensaba cómo de lejos podía llegar en el fútbol", aseguró ante los medios oficiales del club sobre esos años en los que seguía sin ver del todo claro sus posibilidades en los grandes escenarios del balompié.

Y es que, antes de que su traslado a Liverpool cambiara toda su vida, Alonso seguía enfocado en un plan b para ganarse la vida fuera. "Me faltó sólo un curso para terminar Económicas. Sin el fichaje [por el Liverpool] habría seguido el mismo camino de mis amigos y habría buscado un trabajo en la Economía. Era el plan para el caso de que no tuviera éxito en el fútbol y no tenía problema con ello", sentenció.

El joven Alonso triunfó en la Real... y en el Liverpool, y en Madrid y en Múnich... y el resto, hasta el día de hoy en el que lucha por el triplete como entrenador del Leverkusen, es historia.