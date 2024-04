El Bayern explota por un surrealista penalti sin castigo para el Arsenal: "Dijo que había sido un 'error de niños' y no lo iba a pitar"

Durante el encuentro entre Arsenal y Bayern de Múnich (2-2) en los cuartos de final de la Champions se vivió un surrealista momento que acabó en indignación para Thomas Tuchel, técnico del conjunto bávaro, y su posterior queja en rueda de prensa.

Corría el minuto 21 de la segunda parte y 1-2 en el marcador a favor del Bayern cuando David Raya sacó de puerta y el defensa Gabriel Magalhães la lió interceptando el pase de su guardameta con la mano con la intención de poner en juego él el balón.

El colegiado del encuentro, Glenn Nyberg, ya había pitado y, por tanto, esa mano podía ser sancionada. Jugadores del Bayern como Jamal Musiala o Harry Kane protestaron aireadamente lo ocurrido, pero el árbitro no señaló nada y el partido continuó.

Todo parecía haber quedado en anécdota, pero Thuchel estalló tras el encuentro en los micrófonos de TNT Sports: "El árbitro no ha tenido el valor de pitar hoy un penalti merecido en una situación un poco loca e incómoda. Admitió en el campo que vio el error que cometió el jugador".

Su queja sobre el penalti no sancionado continuó luego en la sala de prensa del Emirates Stadium. "El árbitro cometió un gran error. Sé que fue una situación loca e incómoda. Fue un saque de puerta. Bajan el balón, él pita, el portero pasó a un defensa central y el defensa coge el balón con las manos porque pensó que no estaba en juego, pero sí lo estaba", afirmó.

Además, desveló la explicación que el colegiado les dio: "Les dijo a nuestros jugadores que había sido un 'error de niños' y que no iba a pitar un penalti por eso en unos cuartos de final de la Champions League. Es una explicación horrible. Error de niño, error de adulto, lo que sea, nos sentimos enfadados porque fue una decisión enorme contra nosotros".

Esas protestas del entrenador del Bayern fueron apoyadas por su director deportivo: "Así que el árbitro hace sonar su silbato y el portero pasa el balón al defensa, que lo coge con la mano. Eso es penalti. Y luego la declaración del árbitro, bueno, dijo que no puedo dar tal penalti en cuartos de final. Discúlpeme. No es culpa mía, no es culpa nuestra".