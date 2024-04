Rüdiger cumple su palabra y se 'come' a Haaland en el Bernabéu: "Asumo el duelo como algo personal"

El Manchester City no pudo este martes con un Real Madrid que se resistió a caer derrotado en su campo en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los goles de Camavinga, Rodrygo y Valverde neutralizaron los de Bernardo Silva, Foden y Gvardiol, tres goleadores encargados de asumir el rol de un Haaland totalmente eclipsado por Rüdiger.

El noruego no apareció en ninguna de las tres fotos de los goles de los suyos, algo atípico para un goleador que no ha hecho más que romper registros desde su llegada al combinado inglés, y la explicación no fue otra que la coexistencia en el mismo rectángulo de juego con el protagonista de sus peores pesadillas: Antonio Rüdiger.

El alemán ya avisó en la previa al ser preguntado por el 'baile con el poderoso ariete noruego: "Lo que voy a hacer es asumir ese duelo de manera personal porque soy un jugador defensivo frente a un 'superdelantero'. Me sale nada más...", dijo al ser preguntado por el férreo marcaje ya aplicado sobre el 'vikingo' la pasada campaña.

Dicho y hecho. Rüdiger ganó en su duelo personal con el delantero, desesperado tras 90 minutos de sin apenas tocar bola por culpa de su inseparable sombra. Un disparo, 20 contactos con el balón, un aprobado raspado en pase (67%) y siete pérdidas fueron sus registros en la capital española, a donde no llegaba en su mejor momento, y donde el central merengue cumplió su promesa de 'secarle'.

La vuelta en Mánchester es una incógnita total y mucho más para el delantero. Muy pocos se atreverían a dejar a un goleador como él en el banquillo en un duelo empatado con el Real Madrid, pero si alguien es capaz de ello es un Guardiola que ya privó de participación a dos hombres clave como De Bruyne y a Ederson (su portero titular) en el Bernabéu.

El catalán tiene una semana para descifrar el marcaje al hombre Rüdiger y mentalizar a su ariete o pensar en un 'plan b' para la punta de ataque. Todo es posible en Inglaterra, en la Champions... y más con el Real Madrid en el terreno de juego.