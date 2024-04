Rafa Nadal explica el verdadero motivo de su ausencia en Montecarlo... y Carlos Alcaraz aparece con un aparatoso vendaje

Carlos Alcaraz ya prepara su vuelta a la tierra batida en Montecarlo, donde esta semana se disputa el tercer Masters 1.000 de la temporada. El murciano ya ha comenzado sus entrenamientos, pero lo ha hecho con un aparatoso vendaje que ha hecho saltar las alarmas de una posible lesión, una dolencia que podría interponerse en su camino como le ha ocurrido a Rafa Nadal.

La cuenta oficial del torneo publicó en sus redes sociales un vídeo del entrenamiento de Carlitos centrado en el trabajo del movimiento lateral. En él, se aprecia que el español lleva su brazo atado con una gran venda, algo anormal a falta de días para su debut oficial.

Además, tal y como informa Mundo Deportivo, el campeón de dos Grand Slams decidió recortar la sesión de entrenamiento, aunque no mostró dificultades a la hora de golpear la bola.

¡De lado a lado! 🥵



🇪🇸 @carlosalcaraz prepara así su adaptación a la tierra en Montecarlo.



🎥 @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/35gVtHLChH — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 7, 2024

Salvo sorpresa, Alcaraz debutará esta semana en Montecarlo, no como Nadal, que aprovechó su baja para acudir el sábado a la final de la Copa del Rey. En La Cartuja atendió a los medios de comunicación y desveló cuál es el verdadero problema que le impide regresar a la competición.

No puedo decir cuándo voy a jugar

"Tengo unos problemillas en el abdominal desde hace unos meses que no me dejan estar como necesito para competir. Voy día a día, semana a semana, no descarto nada, pero no puedo decir cuándo voy a jugar. Me gustaría jugar en Barcelona y, si no, en Madrid. Vamos día a día, ojalá que las cosas mejoren", sentenció ante los micrófonos de La 1.