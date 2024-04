Una mujer de 58 años bate el récord del mundo de plancha abdominal: más de cuatro horas y media

La canadiense Donna Jean Wilde, de 58 años de edad, ha batido récord del mundo de plancha abdominal. Esta mujer permaneció 4 horas 30 minutos y 11 segundos en la posición.

Esta marca es algo más de 10 minutos superior al anterior récord, que estaba en posesión de su compatriota Dana Glowacka, que lo consiguió en el año 2019.

Wilde batió el récord en la escuela secundaria donde ejerció como vicedirectora en Alberta antes de jubilarse, y lo hizo acompañada de sus doce nietos.

Al lugar de los hechos se trasladó una jueza de la asociación Guinness World Records, Tina Shi, quien supervisó la prueba para validar la marca y poder inscribirla así en el libro.

"Me dolían mucho los codos. Me preocupaba mucho perder la postura, y creo que por eso me dolían los cuádriceps, porque estaba muy tensa", dijo Wilde tras acabar.

La atleta asegura que las dos primeras horas fueron más llevaderas y que "la última hora fue la más difícil, simplemente mantener la concentración y la posición". En la última media hora, lo único que la preocupaba era "respirar, mantener la calma y no temblar".

Se da la circunstancia de que Wilde tiene dolores crónicos en manos y brazos, lo que a juicio de su marido, Randy, en el fondo la ha ayudado para batir el récord: "El dolor crónico y el entumecimiento con los que lidia cada día le han ayudado a ser capaz de hacer planchas a pesar del dolor".