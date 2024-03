El suplemento para recuperar los músculos después de hacer ejercicio que avala la ciencia

El ginseng es una planta que pertenece a la especie Panax ginseng, originaria de zonas montañosas de China y Corea. En estas regiones es un viejo conocido: la medicina tradicional china sabe de sus interesantes propiedades para la salud desde hace siglos. La ciencia internacional se ha interesado en sus usos farmacológicos con respecto a patologías tan prevalentes como la diabetes o el cáncer, y ahora un estudio impulsado desde España ha centrado el foco en la recuperación muscular.

Un equipo formado por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universidad de Granada (UGR) ha revisado más de 700 estudios para confirmar y resaltar la propiedad de esta planta para recuperar los músculos después del deporte.

La clave de proporcionar esta función se encuentra, como apunta el citado estudio catalán, en los ginsenósidos, principios activos que actúan sobre el sistema nervioso central y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de efectos sobre la modulación del cortisol.

¿Cómo actúa en los músculos?

La parte donde se encuentran fundamentalmente las propiedades de la planta del ginseng es la raíz. En los últimos años, diversos estudios han analizado su acción sobre la fatiga y el estrés observando su impacto en el sistema nervioso central, tanto de la raíz en sí de la planta así como de los ginsenósidos aislados.

En lo que respecta a la actividad física, tras analizar a sujetos sanos que han realizado sesiones de ejercicios musculares, se observa en ellos un aumento de marcadores inflamatorios en su tejido muscular. En este caso entrarían en acción los compuestos activos del ginseng estimulando el sistema nervioso y al mismo tiempo protegiendo a las células del estrés oxidativo y la inflamación.

De ahí se deriva que estas observaciones del estudio de la UOC y la UGR señalen esta planta como un recurso a tener en cuenta tanto para las sesiones de entrenamiento como para situaciones específicas en las que sea preciso la intervención para la regeneración muscular.

Por qué el ejercicio muscular es una excelente idea

El ejercicio es, junto a una dieta saludable, la clave para el bienestar general. Centrar esta actividad en el tejido muscular, siguiendo pautas de un experto y teniendo en cuenta la edad y la condición física, puede aportar beneficios muy importantes, tales como:

Protege la salud ósea: al someter los huesos a una fuerza, el fortalecimiento muscular puede aumentar la densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis.

al someter los huesos a una fuerza, el fortalecimiento muscular puede aumentar la densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis. Controla tu peso: el fortalecimiento muscular puede ayudarte a controlar y bajar tu peso y también estimula tu metabolismo para ayudarte a quemar más calorías.

el fortalecimiento muscular puede ayudarte a controlar y bajar tu peso y también estimula tu metabolismo para ayudarte a quemar más calorías. Mejora tu calidad de vida y tu capacidad de hacer las actividades cotidianas.

y tu capacidad de hacer las actividades cotidianas. Protege las articulaciones de las lesiones: contribuye a un mejor equilibrio y por tanto a reducir el riesgo de caídas, garantizando así la autonomía durante la tercera edad.

contribuye a un mejor equilibrio y por tanto a reducir el riesgo de caídas, garantizando así la autonomía durante la tercera edad. Alivia los síntomas de ciertas patologías crónicas: puede contribuir a la reducción de los síntomas de diversas patologías crónicas como la artritis, el dolor de espalda, la obesidad, las enfermedades cardíacas, la depresión o la diabetes.

puede contribuir a la reducción de los síntomas de diversas patologías crónicas como la artritis, el dolor de espalda, la obesidad, las enfermedades cardíacas, la depresión o la diabetes. Agudiza tus habilidades intelectuales: ciertas investigaciones han sugerido que la práctica regular de fortalecimiento muscular y ejercicio aeróbico pueden ayudar a mejorar las habilidades intelectuales así como el aprendizaje en las personas de la tercera edad.

Referencias

Muñoz-Castellanos, B., Martínez-López, P., Bailón-Moreno, R., Esquius, L. (2024). Effect of Ginseng Intake on Muscle Damage Induced by Exercise in Healthy Adults. Nutrients, 16, 90. https://doi.org/10.3390/nu16010090

Mayo Clínic (s.f.). Fortalecimiento muscular. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/strength-training/art-20046670

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.