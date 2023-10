¿Quieres proteger tu cerebro? Estos son los hábitos que debes seguir según la ciencia

A medida que la esperanza de vida de las personas se amplia, una de las siguientes metas de la ciencia es lograr que vivamos nuestros últimos años de la mejor manera posible. En este sentido, uno de los grandes retos son patologías neurodegenerativas como el alzhéimer: sólo en España, se estima que en la actualidad convive casi un millón de personas con esta enfermedad.

En la búsqueda de métodos para mejorar el envejecimiento del cerebro, un grupo de investigadores está explorando una forma de reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia; la combinación de una dieta mediterránea y caminar habitualmente, un enfoque que han bautizado como 'Intervención MedWalk'.

Una manera de reducir el deterioro cognitivo

Según han publicado en el medio especializado Journal of Alzheimer's Disease, estos autores se basaron en un buen volumen de evidencias previas que habían relacionado tanto los patrones dietéticos mediterráneos como el caminar habitualmente con un mejor envejecimiento neurológico y reclutaron a una serie de personas de entre 60 y 90 años de edad y les asociaron un programa con la intervención o simplemente seguir su dieta y actividad física habitual (grupo de control).

Durante un período de un año, se realiza un seguimiento a estas personas en el que se presta especial atención a una serie de biomarcadores asociados al deterioro cognitivo, tales como la regulación de la glucosa, los niveles inflamatorios, los niveles de nutrientes o el estrés oxidativo.

El estudio está aún en proceso, pero los investigadores esperan encontrar un cambio en la memoria visual y el aprendizaje a lo largo de los 12 meses en los participantes que recibieron la intervención, demostrando los efectos protectores del ejercicio moderado y de la dieta mediterránea frente al deterioro cognitivo sobrevenido con la edad.

¿Qué es la dieta mediterránea?

La dieta mediterránea es en realidad un conjunto de patrones nutricionales establecido en base a las tradiciones culinarias de una serie de países de la rivera norte del mediterráneo (Grecia, Italia, Yugoslavia y, más recientemente España).

Consiste en emplear aceite de oliva como principal grasa de adición, consumir abundantes alimentos de origen vegetal, consumir diariamente cereales, comer mayoritariamente alimentos frescos y de temporada, consumir diariamente lácteos (principalmente yogur y quesos), consumir con moderación carne roja, consumir pocas carnes procesadas, comer abundante pescado, tomar fruta fresca diariamente y beber mayoritariamente agua y vino con moderación.

Precisamente, las recomendaciones en favor de la dieta mediterránea, ya sean centradas en sus efectos protectores para el sistema nervioso central o en otros beneficios que ha demostrado tener para la salud humana (incluyendo efectos beneficiosos sobre la salud del sistema circulatorio) incluyen siempre que se complemente con actividad física habitual, aunque sea moderada.

Referencias

Pipingas, Andrewa; Murphy, Karen; Davis, Courtney; Itsiopoulos, Catherinec; Kingsley, Michaeld; Scholey, Andrewa; Macpherson, Heleng; Segal, Leonieh; Breckon, Jeffi; Minihane, Anne-Mariej; Meyer, Dennya; Ogden, Edwarda. A Mediterranean Diet and Walking Intervention to Reduce Cognitive Decline and Dementia Risk in Independently Living Older Australians: The MedWalk Randomized Controlled Trial Experimental Protocol, Including COVID-19 Related Modifications and Baseline Characteristics. Journal of Alzheimer's Disease (2023). DOI: 10.3233/JAD-230641

