La infusión con propiedades relajantes que desinflama, ayuda mejorar el descanso y protege el hígado

Una buena hidratación es esencial y cada vez somos más conscientes de ello, por eso sorprende poco descubrir que, en España, la bebida más consumida es el agua, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Sorprende un poco más que la segunda sea la leche, pero no hay que descender mucho para encontrarnos las infusiones, las encontramos justo después del café, que ocupa la posición número tres, cerrando el pódium.

Así, las infusiones se quedan sin medalla, pero ocupan un meritorio puesto entre las preferencias de los españoles, que parece que cada vez confían más en ellas a la hora de sentirse mejor. Porque cada infusión es diferente y de su consumo, podemos conseguir beneficios distintos, no solo los que todas ellas comparten, como una mejor hidratación. Con las infusiones de hibisco, no demasiado conocidas y siempre tomadas con moderación, podremos sentirnos menos hinchados, dormir mejor e incluso proteger nuestro hígado.

Hibisco: los beneficios para la salud de esta infusión

El hibisco es una planta de la familia de las malváceas con unas flores rojas muy llamativas que pueden lucir de lujo en jardines y terrazas, pero de la que también conviene conocer sus propiedades medicinales, porque no están nada mal. Precisamente la infusión se elabora con estas flores, que le aporta un sabor con notas dulces, afrutadas y ácidas. Se puede tomar tanto en caliente, para los meses más fríos, como en té helado, si queremos seguir bebiéndola cuando hace calor.

Habitualmente se emplean las infusiones de hibisco para ayudar a quienes tienen la presión arterial alta. Un estudio demostró su efectividad para reducirla en personas con riesgo de padecer hipertensión y también entre aquellos que presentaban los niveles de tensión ligeramente elevados. También se ha estudiado sus efectos sobre el colesterol y, aunque todavía no hay resultados claros, parece que puede ayudar a elevar los niveles de colesterol bueno.

Además de reducir la presión arterial y sus efectos sobre el colesterol, también reduciría los niveles de azúcar y grasas en la sangre, sería una solución contra la inflamación y podría funcionar como antibiótico, aunque todavía son necesarios mayores estudios para confirmar completamente esto.

El hibisco es una planta digestiva, por lo que se emplea para combatir el estreñimiento y la acidez, así como las malas digestiones. Favorece la estimulación de las funciones hepáticas, actuando como descongestionante, también tiene efectos diuréticos y desinfectantes de las vías urinarias, favorece la eliminación de toxinas a través de la orina.

Cuida la salud cardiovascular, refuerza el sistema inmunitario gracias a las vitaminas y minerales que contiene. Puede ayudarnos a conciliar el sueño, gracias a sus propiedades relajantes, y es estupendo para ayudarnos a perder peso, disminuye la absorción de grasas, desinflama y acelera el metabolismo.

Beneficios de beber infusiones

Una infusión es una bebida que se obtiene a partir de sumergir unas plantas seleccionadas en agua que ha sido llevada a ebullición y retirada del fuego. Se dejan reposar unos minutos para extraer los principios activos que contienen antes de su consumo. Para crear una infusión pueden emplearse las flores, las hojas, las cortezas, los frutos o las semillas de las plantas. No son medicamentos, pero pueden proporcionar diferentes beneficios.

Por ejemplo, pueden ayudarnos a calmar la ansiedad, como sucede con la lavanda, la tila o la valeriana; a calmar problemas digestivos, como la cola de caballo y el diente de león, que también ayudan con la función hepática. Si necesitas energía, el ginseng, el romero o el té negro pueden ayudarte y quienes quieran dormir bien, seguro que encuentran en la melisa y la pasiflora buenas aliadas. Sube las defensas con infusiones de equinácea, calma el dolor con la árnica y fortalece los pulmones con una que contenga hinojo.

Pueden tener efectos antioxidantes o diuréticos, solo es necesario encontrar la que más se ajuste a lo que queremos conseguir.

