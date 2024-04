La salvaje agresión de los ultras de Rosario Central a Maxi Oliveira: acaba desvanecido y con la cara ensangrentada

El encuentro entre Rosario Central y Peñarol de la primera jornada el Grupo G de la Copa Libertadores acabó con mucha polémica. Los ultras del equipo local agredieron brutalmente al futbolista uruguayo Maxi Oliveira, dejando unas imágenes bochornosas.

Desde la hinchada de Rosario Central arrojaron una piedra que golpeó en el rostro al lateral de 32 años de Peñarol, justo después de que los locales ganaran el encuentro por 1-0.

El futbolista terminó con la cara ensangrentada e incluso se desmayó, como confirmó posteriormente Julio Trochansky, delegado de Peñarol: "Maxi se llegó a desvanecer un instante. Le tiraron una piedra desde la hinchada de Rosario Central".

El futbolista de Peñarol, eso sí, reaccionó con gran enfado encarándose con la hinchada. Hasta varios compañeros tuvieron que contenerle y le acompañaron a los vestuarios mientras esquivaban otros objetos.

En el mismo sector, aunque en la tribuna superior, los fanáticos de Central se habían dedicado a hostigar a los hinchas de Peñarol.

El futbolista Lucas Hernández explicó: "Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco. Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar".

Tras lo ocurrido, Oliveira fue trasladado a una clínica de la ciudad argentina de Rosario para tratar el corte que le hicieron bajo el ojo izquierdo.