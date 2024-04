"No recuerdo nada del partido": la pesadilla de la árbitra Guadalupe Torres tras su accidente con una cámara

Guadalupe Torres Ayuso, árbitra de Primera División, ha recuperado su sonrisa tras volver a los terrenos de juego más de un mes después del fatídico accidente que sufrió en pleno partido tras chocar con una cámara de televisión. Fue el pasado 25 de febrero, un día marcado en la piel con una cicatriz en la cara y en su memoria como una de las peores pesadillas vividas dentro de un campo de fútbol.

Así lo recuerda la propia Guadalupe en un breve documental publicado en redes sociales por la Federación Española de Fútbol (RFEF): "[La imagen del golpe] la he visto solo una vez, era como haber tenido una pesadilla, pero no he querido verla más porque me trae malos pensamientos una vez que ya sé lo que había pasado", recuerda.

Y es que el trabajo de recuperación completado desde el inoportuno golpe con el cámara de televisión no ha sido ni mucho menos un camino de rosas para la colegiada. "Me comentaron que me había golpeado un cámara, pero nunca podría imaginar que el golpe había sido tan fuerte", reflexiona antes de describir su paso por quirófano.

"Al levantar la gasa, el cirujano me dijo: 'Guadalupe, va a ser más de lo que me gustaría. Mañana no te vas a ir porque te vas a levantar peor, y en dos días vas a estar destrozada'. Al final fueron 25 puntos", desvela.

Pero más que la herida mental, Guadalupe ha sufrido las consecuencias mentales de un accidente muy inesperado. "Ver que estás al máximo nivel y ver que, por algo ajeno a ti, te vas a perder la competición...es muy duro. También el no saber qué ha pasado y verte en las imágenes. Todo muy desagradable. He necesitado tiempo para asimilar todo, con profesionales que me han ayudado a ser consciente de todo lo que me había pasado.

Por fortuna, un mes después ha quedado asegurado que el susto no fue más que eso, un susto. "Voy mejorando físicamente y psicológicamente. Y por esta situación ha cambiado el protocolo y estoy segura de que no va a volver a pasar, porque le podría haber pasado a cualquier compañero y era necesario el cambio. En este aspecto estoy muy contenta", celebra.